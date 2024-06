Ecco le aziende da Oscar di Monza e Brianza: tutti i premiati

È l’Eusider l’azienda brianzola che conquista l’Oscar 2024 dell’imprenditoria. Il premio BtoB Awards Brianza, che quest’anno è giunto alla 12esima, è stato assegnato all’impresa che ha sede a Desio: un vero e proprio centro servizi siderurgico che si pone tra acciaierie e utilizzatori finali, un vero e proprio supermercato dell’acciaio che fornisce i mercati dell’elettrodomestico, automotive, cantieristica navale, infrastrutture, oil & gas.

Ieri, lunedì 10 giugno, nella suggestiva cornice della Villa Reale di Monza, a ritirare il prestigioso riconoscimento che viene assegnato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco e Monza, è stato Roberto Vitali, presidente del CdA. “Per noi è un immenso onore ricevere questo riconoscimento, che ci riempie di orgoglio e ci lascia senza parole – commenta -. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, in particolare i miei collaboratori e la famiglia Anghileri, che ha fondato questa realtà e la guida con grande passione”.

Il gruppo, che oggi conta 900 dipendenti e un fatturato di circa 1 miliardo di euro, è stato fondato da Eufrasio e Antonio Anghileri e ora sta vivendo il passaggio generazionale che vede i figli di Eufrasio, Maria e Giacomino, protagonisti. All’azienda, dunque, è andato il premio di categoria “Passaggio generazionale”.

Per le altre categorie in gara, le votazioni espresse dalla giuria popolare sul sito www.btobawards.it e dalla giuria composta da associazioni e istituzioni di riferimento del panorama monzese, lecchese e comasco, ha decretato gli altri vincitori come segue:

GRANDE IMPRESA: COMINI

PICCOLA MEDIA IMPRESA: BY CARPEL

IMPRESE STORICHE: OGGIONI & C.

START UP: IKIGAI BEAUTY

ESG: PREVIERO

PASSAGGIO GENERAZIONALE: EUSIDER

FIRST GENERATION: TEKNA CHEM GROUP

INNOVAZIONE: STERILINE

WORLDWIDE: RIVA MOBILI D’ARTE

Durante la serata è stato poi assegnato un premio speciale a Emilio Bellazzi, fondatore del Gruppo CIMA, azienda leader a livello mondiale nella produzione di molle e componenti meccaniche per i settori industriali e automotive. "Per fare l’imprenditore ci vuole coraggio. Io non mi sono mai accontentato e ho preso le opportunità che ho trovato sul cammino", ha ricordato.

A sostenere questa dodicesima edizione, ricca di ricordi e richiami ai protagonisti degli anni precedenti, è stata soprattutto KPMG. Stefano Castoldi, Partner KPMG Coordinatore Audit per la Lombardia, ha ricordato che “È davvero emozionante percepire come la prima, la seconda, la terza e talvolta la quarta generazione di aziende familiari abbiano saputo portare avanti il progetto aziendale, con la voglia di tenersi stretti gli insegnamenti della propria storia. È straordinario osservare come i fondatori abbiano costruito solide fondamenta e come quelle successive portino avanti il lavoro con dedizione e successo, raggiungendo significativi risultati”.

Alla cerimonia erano presenti numerosi capitani d’azienda, top manager e rappresentanti delle istituzioni. Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti Carlo Abbà, assessore alle Attività Produttive del Comune di Monza e Fabio Colombo, direttore della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda.