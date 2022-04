Le migliori aziende dove lavorare in Italia sono in Brianza

Il miglior posto di lavoro in Brianza è a Vimercate e si può scegliere tra due aziende: la Micron Semiconductor Italia e Cisco Systems Italy. Le due multinazionali, che hanno il loro quartier generale in Brianza, sono state nominate, nelle rispettive categorie, “Best Workplaces Italia 2022”. La classifica legata alla categoria con oltre 500 collaboratori vede al primo posto la vimercatese Micron Semiconductor Italia, multinazionale del settore informatico. Il podio della categoria con un numero di collaboratori compreso tra 150 e 499 è composto interamente da imprese del settore informatico: il gradino più alto è occupato, per il 7° anno consecutivo, da Cisco Systems Italy, con sede a Vimercate.

Un risultato notevole pensando che ad essere prese in esame sono state 210 aziende con 94mila collaboratori ascoltati e 70mila commenti raccolti del Great Place to Work Italia, azienda che lancia per il 21° anno consecutivo la classifica delle imprese nominate “Best Workplaces Italia 2022”.

Rispetto al 2021 si è alzato il valore dato dalla fiducia dei singoli collaboratori, che sale dell’1% rispetto a un anno fa. A livello continentale le aziende italiane si pongono al di sopra della media europea (85%), dietro solo a Germania, Olanda, Finlandia e Danimarca. La parola crescita non riguarda solo la fiducia, ma anche il fatturato: negli ultimi 10 anni, si registra un incremento annuo pari quasi al 13% per le organizzazioni che sono entrate nella classifica dei Best Workplaces.