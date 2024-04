L'azienda brianzola (che fattura quasi mezzo miliardo) che da quasi un secolo è "maestra degli spazi"

L'azienda brianzola di arredamento Molteni & C di Giussano celebra quest'anno 90 anni di innovazione, design, industria e cultura d’impresa. E lo ha fatto non solo come protagonista alla Design Week ma anche con un libro, "Molteni Mondo. An Italian Design Story", la prima monografia dedicata all’identità, alla storia e ai valori dell’azienda fondata a Giussano nel 1934 da Angelo e Giuseppina Molteni.

È infatti il secolo scorso quando Angelo Molteni, classe 1912, inizia la sua attività imprenditoriale nel distretto del mobile. Un impegno e una capacità di guardare lontano quelli di Molteni, che la sua bottega artigianale diventa in poco tempo sinonimo di prodotto di alta qualità. Presto richiestissimo. Tanto che attorno agli anni '50 vi lavorano più di 60 collaboratori.

Gli anni passano e l’azienda "Arredamenti di Angelo Molteni" è sempre meno bottega e sempre più industria. E l'illuminato Molteni partecipa al primo "Concorso internazionale del mobile" di Cantù, con un progetto dell’architetto svizzero Werner Blaser, assistente di Ludwig Mies van der Rohe, che vince il primo premio grazie al cassettone con il giunto geometrico a tripla forcella. Primo prototipo di mobile moderno. Negli anni '60 arrivano poi i primi macchinari acquistati in Germania, le presse a piani e l’essiccatoio, per produrre sempre di più, in modo industriale, mobili di qualità.

Il successo nel mondo

Nel 1961 Angelo Molteni è nel comitato fondatore del primo Salone del Mobile di Milano, che inaugura il 24 settembre 1961 con grande successo di pubblico, mentre il 1968 è l’anno della rivoluzione: in pochi mesi l'azienda converte la produzione dal classico al moderno, per realizzare mobili ben disegnati, pensati per la serie. Con la collaborazione dei più illustri designers e architetti. Produzione che, grazie alla prima fornitura di arredi in Arabia Saudita, lanciano definitivamente la Molteni & C nel mondo.

Nel 1979, infine, l'altro tassello fondamentale all'espansione del gruppo: Dada entra infatti a far parte del gruppo Molteni, affermandosi in poco tempo come leader nel campo dell’alta cucina. Un scalata al successo che negli anni a seguire diventa inarrestabile, sancita nel 1994 dal Compasso d'Oro ricevuto dall'azienda brianzola, osannata tra i grandi protagonisti della cultura italiana dell'arredamento.

Non un caso. Nel 2012, dopo un lungo processo di ricerca, studio e selezione condotto negli archivi con gli eredi del famoso designer Gio Ponti, ha inaugurato una linea di produzione di pezzi storici da lui ideati e a lui dedicata. Un omaggio ad uno degli architetti più complessi del XX secolo che sottolinea l'esclusività dell'azienda brianzola, la sua capacità d’innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Costanti, che dal 1934 non sono mutate. E che anzi, come un fil rouge, uniscono da tre generazioni l’evoluzione di un colosso fra i leader mondiali nel settore dell’arredo di design.

Di qui il volume per celebrare i 90 anni del colosso brianzolo. Curato nientemeno che da Spencer Bailey, scrittore, co - fondatore e direttore della media company The Slowdown, con l’art direction di Beda Achermann, rivoluzionario protagonista del mondo della moda e per molti anni direttore creativo de L’Uomo Vogue Germania, e gli scatti d’autore in stile hollywoodiano del fotografo californiano Jeff Burton.

I numeri dell'azienda

Il Gruppo Molteni, sempre più globale e orientato al lifestyle, si avvale oggi delle sinergie tra le aziende Molteni & C, UniFor, Citterio, ed è oggi presente in oltre 100 paesi, con oltre 700 punti vendita e 100 flagship store. E un fatturato consolidato di 480 milioni nel 2023, più del 70% all’estero.

L'intera filiera di produzione resta nell'headquarter di Giussano, in via Rossini, ma il colosso conta 5 siti produttivi in Italia (4 centri produttivi + 1 centro produttivo Contract), 4 centri di ricerca e sviluppo nei quali si investe il 5% del fatturato annuo e ben 1207 tra dipendenti e collaboratori wordwide (90% in Italia, 10% all’estero)

“Il 2024 segna il novantesimo anno di attività della nostra azienda - ha dichiarato Carlo Molteni, attuale presidente del Gruppo Molteni - Studiandone la storia, ci siamo resi conto che coincide con la storia del design italiano. Comincia nel 1955 in Brianza con la prima Selettiva di Cantù, promossa anche da mio padre Angelo. Una mostra che in giuria aveva architetti del calibro di Gio Ponti, Alvar Aalto e Carlo De Carli, e ha diffuso nel territorio la conoscenza del design. In questo anno così importante, vogliamo condividere il nostro obiettivo per il futuro: diffondere in tutto il mondo la cultura del vivere di qualità".