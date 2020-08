Monza e Brianza, la ripartenza post-Covid comincia dall'edilizia e dalle scuole

Il Covid-19, e il conseguente lockdown, hanno lasciato moltri strasichi.

I mancati introiti, nelle casse della Provincia, sono pesati per circa 12 milioni di euro. Non solo il lockdown ha drasticamente diminuito la circolazione delle persone e dei mezzi, infatti, ma ha determinato anche un blocco del mercato dell’auto, da cui dipendono in gran parte le entrate della Provincia. Entrate che sono così suddivise:

Rca Auto (circa 4 milioni)

Ipt - imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (6,9 milioni)

certificazione degli impianti termici (€ 500.000,00)

multe stradali (€ 115.000,00)

entrate extratributarie da riferire ai proventi delle attività istruttorie e ai ricavi della remunerazione del patrimonio provinciale disponibile (canoni per l’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi) € 400.000,00

Il 31 luglio è stata però approvata in Consiglio provinciale la manovra di assestamento al bilancio di previsione, che destina circa 5 milioni di euro agli investimenti per favorire la ripresa nel territorio con risorse pronte ad essere utilizzate immediatamente.

La manovra approvata per riportare in equilibrio i conti dell’amministrazione comprende: 8 milioni di euro assegnati alla Provincia dal DL Rilancio, poco più di 3,3 milioni di euro derivanti dalla quota di avanzo di amministrazione 2019 accertato con il rendiconto della gestione, e i risparmi della rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Grazie a queste risorse è stato possibile riequilibrare il bilancio, ed accontonare un fondo di 2 milioni di euro per gestire i rischi e un eventuale ritorno dell’emergenza sanitaria.

“La manovra di assestamento ci permette di rimettere in equilibrio il bilancio, dopo i prelievi dei mesi scorsi per affrontare l’emergenza sanitaria, e avere a disposizione risorse da utilizzare subito per investimenti. Ringrazio tutti i consiglieri della maggioranza e del gruppo Brianza Retecomune che - con grande senso di responsabilità - hanno permesso di votare l’immediata eseguibilità della delibera e permettere alla Provincia di utilizzare le risorse secondo le tempistiche stabilite sia da

Regione che dai fondi statali”, ha spiegato il presidente Luca Santambrogio.

Delle risorse, 3,3 milioni sono stati assegnati dalla Regione attraverso il cosidetto piano Marshall, che prevede risorse da utilizzare per l’edilizia scolastica; 1,3 milioni arrivano invece da fondi statali (Pon- esrl) per l’adeguamento degli edifici scolastici e l’acquisto di arredi per la riapertura in sicurezza delle scuole. “Stiamo preparando tutta la documentazione necessaria per avviare i cantieri

individuando le priorità rispetto alla riapertura delle scuole” ha concluso Santambrogio, con soddisfazione per il risultato raggiunto.