Impiegati, addetti alla logistica e non solo: ecco le offerte di lavoro in Brianza

Un impiegato logistico, un geometra di cantiere e un tirocinante da formare nel settore della logistica. E ancora un elettricista. Sono questa alcuen delle offerte di lavoro dei centri per l'impiego della provincia di Monza e Brianza pubblicati in questi giorni. Di seguito l'elenco delle figure ricercate e come candidarsi.

Rif. 186NOV233

Azienda logistica di Cesano Maderno ricerca TIROCINANTE IMPIEGATO/A LOGISTICO. La risorsa sarà formata nelle seguenti mansioni: gestione e inserimento ordini e bollettazione tramite gestionale AS400, gestione centralino e contatto corrieri e magazzinieri. Si richiede: nessuna particolare esperienza, è gradito un diploma di maturità. Si offre: tirocinio finalizzato all’inserimento definitivo, orario di lavoro 11.00-20.00 con 1 ora di pausa, da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 6OCT233

Azienda del settore impiantistica/edile con sede in Desio ricerca un/a GEOMETRA DI CANTIERE da inserire con i seguenti compiti: predisposizione, organizzazione e gestione di tutte le fasi relative al cantiere in essere, disegno autocad, contabilità di cantiere, gestione delle maestranze. Si richiede: esperienza pluriennale nella posizione Si offre: Full time, tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 191NOV233

Azienda di assistenza informatica con sede a Nova Milanese ricerca TIROCINANTE da formare nel settore della LOGISTICA DI MAGAZZINO. Si richiede: conoscenza base della lingua inglese, diploma o attestato, buona manualità. Si offre: tirocinio finalizzato all’inserimento definitivo, orario di lavoro 8.30- 13.00/14.00-17.30 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 10DEC233

Azienda con sede a Limbiate ricerca un ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE con i seguenti compiti: realizzazione, installazione e manutenzione impianti elettrici civili e e industriali, impianti citofonici, impianti tv/sat. Si richiede: diploma o attestato tecnico/professionale. E’ necessario aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto determinato inziale con possibilità di assunzione definitiva, orario full time da lunedì a venerdì. Disponibilità a straordinari il sabato. Inviare candidature con cv allegato a ido.cesano@afolmb.it