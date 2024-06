L'azienda che è riuscita a far piangere (di gioia) una mamma e che spera di essere copiata

Quando la mamma di Alessandro ha incontrato per la prima volta Maurizio Spadari, responsabile del figlio in azienda, è stato un momento molto emozionante. Un momento speciale per la mamma di Alessandro che finalmente vedeva un futuro di autonomia e di dignità per il figlio. Un momento toccante e di gioia per Maurizio Spadari, Branch Manager della filiale italiana di Murata, multinazionale giapponese leader nel mondo dell’elettronica che ha sede a Cernusco sul Naviglio.

L’azienda nipponica, grazie a un’intuizione di Maurizio Spadari, ha accolto l’idea di assumere a tempo pieno e indeterminato con la formula del “distacco” Alessandro, 25enne autistico che vive in Brianza e che lavora a Monza da PizzAut. Un’assunzione particolare quella di Murata che potrebbe rivoluzionare il mondo lavorativo delle aziende e permetterebbe a molte persone con disabilità di avere un lavoro appagante e un futuro di autonomia. In sintesi Alessandro è assunto e pagato dal gruppo giapponese, ma in realtà lavora da PizzAut. “È un nostro collega a tutti gli effetti anche se non lavora con noi - spiega Maurizio Spadari a MonzaToday -. Viene in ufficio a trovarci regolarmente, circa una volta al mese, ed è subito una grande festa. Porta una ventata di allegria, di gioia, di curiosità, oltre a viziarci sempre con qualche dolcetto”.

La scelta di Murata potrebbe diventare una sorta di apripista per molte aziende. La legge prevede che le aziende assumano persone con disabilità, ma la difficoltà sta nell’individuare, soprattutto per alcuni tipi di aziende, la persona fragile da formare e adatta a quel determinato ruolo. Proprio come era successo a Murata che aveva cercato ma non aveva trovato la persona adatta . “A quel punto, vista la vicinanza della nostra azienda a PizzAut e l’amicizia che mi lega al suo fondatore Nico Acampora ho cercato di informarmi su come poter aiutare ulteriormente e in modo più concreto questa realtà oltre ad acquistare i panettoni a Natale, le uova di cioccolato a Pasqua e portare i nostri clienti, anche stranieri, a pranzo nel locale di Cassina de’ Pecchi”, aggiunge. Quando Maurizio ha scoperto di poter garantire un futuro lavorativo a un ragazzo di PizzAut, ha subito contattato la sede europea prima e in Giappone poi, che in pochissimo tempo ha dato il via libera alla formalizzazione del contratto. “C’è stato grande entusiasmo da parte dell’azienda da sempre molto sensibile ai temi sociali e soprattutto alla presenza e al sostegno alle realtà che operano sul territorio - prosegue Spadari -. Alessandro è assunto da noi, ma lavora a Monza, in un settore che peraltro non ha nulla a che fare con la nostra azienda”. Una storia che Maurizio Spadari ha deciso di raccontare nella speranza che altre aziende del territorio (ma non solo) seguano questo percorso che da un lato permette alla ditta di assolvere una richiesta di legge, ma principalmente permette a una persona fragile di sentirsi uguale agli altri perché è lavoratore regolarmente assunto e retribuito.

“Noi siamo felicissimi di avere Alessandro nella nostra squadra - prosegue Maurizio che si entusiasma e si commuove quando racconta questa esperienza -. Alessandro è un ragazzo molto sveglio e lavorare da PizzAut gli ha cambiato la vita, e ha cambiato la vita alla sua famiglia. È felice, soddisfatto: la mattina prende il treno e raggiunge la stazione di Monza dove ad attenderlo ci sono altri colleghi e poi insieme si dirigono al ristorante. Nico Acampora è riuscito a dare dignità a questi giovani, e noi siamo felici e orgogliosi, nel nostro piccolo, di poter contribuire a questo grande sogno nel quale nessuno inizialmente credeva”, a differenza di Murata che ha sempre creduto e sostenuto PizzAut sin dall’inizio, quando nessuno conosceva questa realtà!

Maurizio Spadari lancia quindi la sfida alle tante aziende presenti sul territorio affinché assumano con la formula del “distacco” altri ragazzi, o semplicemente li sostengano economicamente nel percorso di formazione presso la AutAcademy all’interno del locale, perché ci siano tanti altri Alessandro che possano pensare al loro futuro e tante altre famiglie che, come la sua, possano piangere di gioia.