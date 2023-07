Monza è una città turistica? Quanti visitatori sono passati dalla città (e quanto spendono)

Monza e i turisti. Concerti, mostre, bellezze artistiche: sono sempre di più i visitatori che raggiungono la città di Teodolinda per ammirare le sue peculiarità storiche e architettoniche o per partecipare alle iniziative musicali o culturali e artistiche, tra cui la recente mostra di Bansky allestita all'Orangerie della Reggia di Monza o lo show di Bruce Springsteen che si è tenuto il 25 luglio nel parco.

Ma quanto è turistica Monza? A fare una stima sono i dati sulla tassa di soggiorno del primo trimestre 2023: se nello stesso periodo del 2022, anno record per la città, gli arrivi sono stati 16.000, nel 2023 il numero è di 23.700.

Nei primi tre mesi i pernottamenti sono stati 35.000 l’anno scorso e 48.500 quest’anno. “Monza sta cambiando pelle – dichiara l’Assessore al Commercio e al Turismo Carlo Abbà – Così la scelta di mantenere la tradizione degli esercizi aperti in agosto non è più solo rivolta ai cittadini che non vanno in vacanza in questo periodo ma anche in funzione di una città che si sta evolvendo e che sa puntare sulla ricettività”.

“Se le statistiche stimano il valore di un pernottamento attorno ai 150 euro, i 13.000 pernottamenti in più registrati nel primo trimestre di quest’anno si traducono in circa 2 milioni di fatturato in più per tutta la filiera”.