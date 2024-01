In Brianza nasce la fiera del futuro: ecco la nuova grande vetrina per imprenditori e artigiani

L’appuntamento era fisso, lì in quegli spazi espositivi di viale Stucchi dove ogni anno veniva allestita la Fiera di Monza e Brianza. Una grande festa con stand, eventi, attività: un lungo fine settimana (ma anche oltre) dove non solo gli imprenditori del territorio mostravano i loro prodotti, ma dove i visitatori si fermavano per pranzare e cenare, assistere a spettacoli, partecipare a convegni, premiare i personaggi del territorio. Oggi il mondo è cambiato e anche il concetto di Fiera. Così che a Monza FMB Fiera di Monza e Brianza nei giorni scorsi ha organizzato nella sede della provincia "Monza, Why Not?", l’annuale International meeting. Un evento giunto all’11esima edizione e che si pone l’obiettivo di divenire punto di riferimento e di riflessione esclusivo, per la Brianza, nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese. Una grande fiera dematerializzata, al passo coi tempi, le esigenze degli imprenditori che ormai alle Fiere (ma non solo) non viaggiamo più con il trolley pieno di cataloghi, ma che utilizzano il web come vetrina, e chiavette Usb o link per mostrare i loro prodotti.

“La vecchia fiera espositiva è oggi un progetto di marketing diffuso che ha portato il brand di Monza nel mondo – spiega Vincenzo, presidente della Fiera di Monza -. Un’avventura nata nel 1988 quando c’era la Fiera di Monza in via Stucchi e nel 2011 grazie a una cordata imprenditoriale siamo riusciti a reinventarci e a reinventare il concetto di Fiera”. Una Fiera poi esportata in tutto il mondo che con la pandemia è riuscita comunque a sua volta a reinventarsi da remoto. Ben presto questo fondamentale strumento di vendita ha preso un suo spazio di azione sempre più ampio e sono decine le imprese che l’hanno scelto come “negozio online”. Attività aperte h24, 7 giorni su 7, che si possono visitare comodamente seduti da casa, dove visionare e acquistare i prodotti che spaziano dal food and beverage ai surgelati, dalla bellezza alla moda, dalla casa alla salute collaborando con associazioni di categoria, consorzi, camere di commercio, regioni e comuni.

“La nostra lunga esperienza nei mercati internazionali – si legge sul sito - comincia nel 1988 e fino ad oggi abbiamo organizzato la promozione di aziende italiane stipulando partnership strategiche in molteplici Paesi, tra cui: USA, Russia, Cina, EAU, Regno Unito, Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Bulgaria, Romania, Kosovo, Marocco, Libia, Senegal, Costa d’Avorio, Bielorussia, Kazakistan, Vietnam e Cuba”. Esportando il made in Italiy (ma anche il made in Brianza) in Italia e nel mondo.

Ma oggi, pandemia superata, si torna anche all’incontro e al confronto interpersonale e non più dietro a un computer. Questo lo spirito dell’evento in Provincia dove gli addetti ai lavori hanno potuto incontrarsi, confrontarsi, ma anche presentarsi alle istituzioni. “In uno scenario internazionale delicato e difficile, come quello che stiamo sperimentando negli ultimi tempi - spiega il presidente della Fiera di Monza, Vincenzo Ascrizzi - creare situazioni di dialogo e di incontro, volte al potenziamento e alla valorizzazione delle opportunità concesse all'essere umano dalla cosiddetta diplomazia economica, è una sfida impegnativa ma, allo stesso tempo, quasi necessaria. Dalla nostra parte abbiamo il vantaggio di vivere in un territorio, quello brianteo, che ha pochi rivali in Europa nella capacità di fare impresa, di innovare e di cavalcare anche i contesti di cambiamento più complessi. La presenza di imprenditori e professionisti che hanno saputo costruire ponti ai più alti livelli è, per la nostra organizzazione, un onore e un privilegio ma anche uno dei punti forti di una manifestazione che mira, sempre di più, a divenire un punto di riferimento consolidato nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese. Lo scambio di idee, progetti e visioni, tutte cose che non mancano ai nostri imprenditori, è un valore profondo”.