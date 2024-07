L’azienda che apre vicino a Monza il più grande centro operativo italiano: 400 assunzioni in 10 anni

A Lainate è stato inaugurato il più grande centro operativo di Aira Italia, sede dell’Aira Academy. Un'apertura che rientra in un più ampio piano di investimenti da 300 milioni di euro in Italia nei prossimi tre anni dell’azienda svedese di tecnologie per l’energia pulita. Aira punta ad assumere e formare 4000 professionisti all’interno dell’Aira Academy nei prossimi dieci anni, tra ingegneri, tecnici e installatori di pompe di calore.

Il più grande centro operativo di Aira Italia sul territorio nazionale ospiterà anche l'innovativo centro di formazione Aira Academy. Al taglio del nastro hanno partecipato l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, il sindaco di Lainate Alberto Landonio e Giacomo Di Foggia, Assessore al Bilancio di Lainate, a testimonianza dell’impegno del brand a investire nel territorio e del ruolo chiave che l'Aira Academy di Lainate avrà all’interno del piano complessivo di Aira Italia di assumere e formare 4000 professionisti nei prossimi 10 anni tra ingegneri, tecnici e installatori.

“Nella nostra Academy abbiamo previsto spazi adatti a tutte le funzioni: aule per le formazioni teoriche, un laboratorio per la formazione pratica con due impianti a Pompa di Calore e un’area di formazione per parte elettrica e opere murarie, una piattaforma e-learning e vari percorsi didattici. Il progetto è in continua evoluzione e stiamo lavorando anche per aprire l’Academy all’esterno, offrendo opportunità di formazione a ragazzi giovani e a tutti coloro che hanno interesse nel settore dell’energia pulita” ha dichiarato Elena Cutrupi, Academy Manager.

“Con la recente entrata in vigore della direttiva europea “case-green” e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa, la domanda di Pompe di Calore è destinata ad aumentare. Aira è pronta a cogliere questa grande opportunità e investirà in Italia nei prossimi tre anni ben 300 milioni di euro, per aprire nuovi hub e Aira Academy, espandere il team italiano e consolidare la propria presenza sul territorio” spiegano dall’azienda.

A un anno dal suo ingresso sul mercato, Aira, già presente in UK, Germania, Italia e Polonia, cresce anche a livello europeo. Di recente, infatti, Aira ha inaugurato in Polonia a Breslavia un nuovo stabilimento che avrà la capacità di produrre fino a 500.000 Pompe di Calore all'anno. L'ambizione di Aira è di servire cinque milioni di case in Europa con tecnologie per l’energia pulita nel prossimo decennio e lo stabilimento di Breslavia sarà determinante per la realizzazione di questa mission.