L’orologio effetto piumino firmato dal colosso della moda monzese

Un colosso nato a Monza dall’intuizione di una giovane coppia di sposi uniti dalla passione per la moda con ormai un secolo di storia e una nuova sfida. Dall’abbigliamento tecnico agli orologi.

Dall’incontro tra Wyler Vetta e Colmar nasce una nuova collezione di orologi che esprime il DNA di due aziende dall’anima italiana - una made in Monza - che tramandano la loro passione da 100 anni. E così, Fulvio Locci, designer degli orologi Wyler Vetta, ha individuato nella collezione Jumbostar la piattaforma ideale per accogliere e far convivere i codici dei due brand dando vita ad un modello sportivo dai tratti estremamente contemporanei e originali. L’inedita creazione – WYLER VETTA & COLMAR - della collezione Jumbostar solo tempo 41 mm monta cinturini realizzati con tessuto tecnico Colmar con una lavorazione “effetto piumino”, e declinati nei toni che celebrano gli iconici colori del brand di abbigliamento sportivo: bianco, blu e verde.

“L’incontro con Colmar e il lavoro fatto insieme per la nuova collezione Jumbostar ha permesso di incrociare la storia delle nostre due aziende che per un secolo hanno vissuto – parallelamente - un percorso ricco e intenso. È per noi un grande piacere aver trovato con i partner il punto in cui far convergere i nostri racconti e amplificare i valori che ci accomunano. Siamo animati da una forte passione che ci spinge costantemente a innovarci. La collaborazione, infatti, ci ha permesso di esplorare un settore diverso e disperimentare nuove soluzioni tecniche e di stile”, commenta Marcello Binda, CEO Wyler Vetta.

“Siamo molto contenti di questo progetto di collaborazione con Wyler Vetta, azienda con la quale condividiamo storicità e continua innovazione. Entrambe le nostre aziende hanno scandito il loro sviluppo con una continua attività di ricerca e creazione di prodotti innovativi, testati e sperimentati per ottenere le massime performances. Quale migliore occasione per celebrare il 100° compleanno di Colmar!", aggiunge Giulio Colombo, CEO Colmar.

Prezzo: 1.200 euro

Il nuovo modello Jumbostar solo tempo WYLER VETTA & COLMAR presenta una cassa in acciaio bilux di 41 mm di diametro che ospita un quadrante ampio ed essenziale. Le ore sono scandite da indici imponenti con Super LumiNova. Le funzioni ore, minuti e secondi sono indicate da lancette centrali, anch’esse luminescenti per garantire la migliore leggibilità. A ore 12 compare il logo Wyler Vetta e a ore 6 il logo Colmar. I quadranti sono resi peculiari dalla costruzione su due livelli e dalla finitura matt del colore. I modelli sono declinati in tre versioni: quadrante bianco matt con secondo livello blu e minuteria in bianco e rosso; quadrante verde matt con secondo livello bianco e minuteria in nero e rosso; e quadrante blu con secondo livello bianco e minuteria in nero e rosso. I toni dei quadrantisono ripresisulrehaut graduato di ogni modello. La funzione data è esposta attraverso una finestrella collocata tra le ore 7 e 8.

Tutti gli orologi sono dotati di un vetro zaffiro antiriflesso bombato, un aspetto tecnico e di design al contempo, che valorizza l’ispirazione vintage del modello. Gli orologi Jumbostar solo tempo WYLER VETTA & COLMAR montano cinturini di tessuto tecnico Colmar con cuciture “effetto piumino”: si tratta di un taffetà di poliestere che Colmar utilizza per realizzare le proprie giacche, dall’aspetto lucente e setoso con trattamento idrorepellente e ottima resa dei colori. Il tessuto è accoppiato con la pelle. I cinturini montano una fibbia ad ardiglione in acciaio con logo Wyler Vetta inciso. Le casse, con corona a vite, sono serrate da un fondello a vite con una decorazione speciale che celebra la collaborazione Colmar e Wyler Vetta: il logo Wyler Vetta e Colmar sono affiancati dalla sagoma incisa al laser del celebre sciatore Zeno Colò. I nuovi orologi montano calibro automatico Swiss Made e sono impermeabili fino a 10 Atm.

L'azienda nata a Monza 100 anni fa

Tutto è iniziato a Monza il 31 ottobre 1923. E ora quella piccola impresa monzese è diventata grande e si è trasformata, diventando il punto di riferimento dell’outerwear montano e del lifestyle cittadino. E ha festeggiato cento anni.

La storia di Colmar ha definito attraverso gli anni un carattere, un'identità e un'immagine di eccellenza italiana, fatta di innovazione tecnica e tecnologica, estetica stilistica e funzionale che connette il panorama della montagna con lo stile cittadino. Comincia 100 anni fa, precisamente il 31 ottobre 1923 a Monza, all'epoca uno dei distretti manifatturieri più importanti d'Europa per la produzione dei cappelli di lana, Mario e Irma Colombo, dopo essersi sposati, decidono di aprire una piccola impresa di cappelli e con una brillante intuizione iniziano ad usare i coni difettosi di feltro di lana per produrre ghette, a quel tempo accessorio fondamentale del vestire maschile.