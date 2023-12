In Brianza apre un nuovo supermercato: prezzi speciali per il giorno dell'inaugurazione

Giovedì il taglio del nastro. In Brianza apre un nuovo supermercato. Si tratta di Aldi, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, che il 7 dicembre inaugurerà il nuovo store a Seveso (via Tonale 35). Il nuovo store è grande 900 m2 ed è certificato con classe energetica A4. È dotato di 120 posti auto gratuiti in un parcheggio sopraelevato e una colonnina di ricarica per vetture elettriche con una portata di 22KW.

Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori, il negozio, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle ore 9 alle 20. Per festeggiare l’inaugurazione del punto vendita di Seveso, Aldi propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti.

“Alleato delle famiglie italiane, il “PREZZO ALDI” rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso una virtuosa selezione di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche – si legge nella nota sta,pa -. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza. Nel nuovo negozio sono state assunte 13 persone.