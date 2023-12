In Brianza apre un nuovo supermercato: a Muggiò inaugura Aldi

Aldi apre un altro supermercato in provincia di Monza e Brianza. Dopo le due inaugurazioni dei punti vendita che si sono susseguite in pochi giorni a Seregno e a Seveso, la catena della grande distribuzione organizzata parte del Gruppo ALDI SÜD il prossimo giovedì 14 dicembre apre un nuovo punto vendita a Muggiò. Il nuovo store si trova in via Giuseppe Mazzini all’angolo con via Beato Angelico.

“Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori, il nuovo negozio, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:30, offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità”.

La catena ha acquisito un ex spazio commerciale trasformandolo nel nuovo supermercato: certificato con classe energetica B, vanta una superficie di oltre 700 m2 e mette a disposizione dei clienti anche 39 posti auto gratuiti. I lavori per la nuova apertura hanno previsto un intervento di manutenzione e miglioramento dei percorsi pedonali dell’area circostante. Inoltre, come parte del suo impegno sul territorio, ALDI si prenderà cura per dieci anni dell’area verde comunale nei pressi del nuovo punto vendita. Adesso, con la nuova apertura di Muggiò, i supermercati Aldi a Monza e in Brianza raggiungono quota 9 mentre sono 59 gli store in Lombardia. Con l’apertura del nuovo punto vendita sono state create, spiegano dal marchio, 13 nuove opportunità lavorative, per un totale di 1.010 collaboratori nella regione. ALDI raggiunge così quota 173 negozi in Italia e 3.215 persone impiegate.