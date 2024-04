La nuova vita dell'ex Palazzo del Mobile: apre il mega negozio di tre piani

Un megastore su tre piani deducato agli appassionati dello Sport in quello che era uno dei simboli del Design in Brianza. Nuova vita per l'ex 100 firme, il Palazzo del Mobile che affaccia sulla Valassina, a Lissone. Da Palazzo del Design a cittadella dello sport grazie all'imponente operazione di ristrutturazione e allestimento firmata dal marchio DF Sport Specialist.

Il gruppo - che conta una ventina di punti vendita - inaugura il nuovo negozio e l'apertura al pubblico è prevista per venerdì 19 aprile, alle 9.30. L'area conta una superficie di 3500 mq di vendita e si estende su tre piani con circa trecento parcheggi e 100mila articoli sportivi esposti in vendita. Nel nuovo punto vendita lavoreranno 50 dipendenti con 18 nuove assunzioni per un gruppo che conta su 500 collaboratori.

Da Palazzo del Mobile a Palazzo dello Sport

L'ex Palazzo del Mobile è stato acquistato dalla famiglia Longoni nel 2019 con l'intento di riportare in vita un'icona architettonica e allo stesso tempo di trasformarlo in un nuovo punto vendita DF Sport Specialist, caratterizzato da dimensioni e visibilità completamente diverse rispetto agli altri negozi del brand. "Con questa decisione coraggiosa e visionaria, Sergio Longoni, il fondatore di DF Sport Specialist, ha creato un’operazione di grandi dimensioni, sia per la riqualificazione architettonica e urbanistica che è stata effettuata, sia per il valore simbolico di questo palazzo che dà contenitore del mondo del design diventa il Palazzo dello Sport" spiegano dal marchio.

“Nel 2019 abbiamo iniziato a considerare l'acquisto di questa proprietà, che era rimasta inattiva per alcuni anni ed era stata messa in vendita” racconta Longoni, fondatore di DF Sport Specialist. “Inizialmente, la nostra visita fu per curiosità, senza l'intenzione immediata di acquistare o aprire un punto vendita, nonostante la sua posizione interessante e attraente. Mia figlia Daniela mi fece però notare che Lissone avrebbe meritato un bel punto vendita, considerato il potenziale già dimostrato dai risultati commerciali del negozio esistente. Nonostante le sfide che si prevedevano, abbiamo deciso così di procedere con l'acquisto, motivati anche dal desiderio di avere una superficie di vendita più ampia, 3500 mq, mai avuta prima in nessuno dei nostri negozi”.

"Con l'apertura di questo nuovo punto vendita, abbiamo così ottenuto una visibilità unica per i nostri prodotti".