Il grande parco acquatico brianzolo cerca personale per la stagione estiva

Lavorare a bordo piscina. Ma non solo. Sono diverse le figure professionali ricercate da Acquaworld a Concorezzo. L’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, sta cercando personale per la stagiobe estiva.

Queste le figure richieste: assistente bagnanti che si occuperà della gestione e del servizio alla clientela, del presidio delle vasche e della gestione di corsi; addetti alla ristorazione, addetti all'accoglienza, receptionist e manutentori.

Le assunzioni richiedono per tutte le figure professionali alcuni requisiti di base: la residenza o il domicilio in zone limitrofe al Parco, un’ottima predisposizione a lavorare con il pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare durante il periodo estivo. Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale del Parco alla pagina Lavora con noi dove sono elencate le offerte di lavoro attive.

Il parco acquatico di Concorezzo è stato inaugurato nel 2011. Si estende su 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati.

Dall’agosto 2020 è proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di sostegno del fondo, con l’obiettivo di rilanciare il Parco sviluppandone le elevate potenzialità, offrendo ai clienti una esperienza di qualità anche attraverso l’introduzione di nuove attrazioni.