L'azienda che apre a Monza e assume oltre 30 persone

Domani, martedì 7 febbraio, ADHR Group apre una nuova agenzia a Monza. In via Pavoni 9, a pochi passi dal centro e dalla stazione, la nota agenzia per il lavoro inaugura la sua ottava sede in Lombardia ed è alla ricerca di figure professionali da inserire, Ben 30 le assunzioni previste sia interni al gruppo sia per aziende clienti del territorio. Nel primo caso le posizioni vacanti vanno dal regional key account manager, district e branch manager, ma anche business developer, branch expert e senior consultant per la divisione Permanent di ADHR. Nel secondo caso, invece, i profili cercati sono svariati e saranno assunti in diverse piccole e medie imprese della zona operanti nei settori dal metalmeccanico, chimico, farmaceutico, logistico, gomma e plastica.

"Le figure che assumeremo in questi primi mesi di apertura per nostre aziende clienti sono principalmente di tre tipi: tecnici, produttivi e impiegatizi - ha spiegato Valentina Tosi, area manager ADHR Group della Lombardia -. Dall’operatore carico ccarico CNC, fino al magazziniere con uso muletto, operai con competenze base sia elettriche sia meccaniche, ma anche personale che lavori in ufficio e che si occuperà, ad esempio, di commerciale estero. Cerchiamo sia giovani usciti da istituti professionali del territorio, che poi verranno formati internamente all’azienda, sia persone con più esperienza. Oggi, ciò a cui le imprese, noi in primis, danno estremo valore è l’affidabilità di una persona: potere investire sul singolo individuo e farlo crescere professionalmente insieme all’azienda è fondamentale. Con il nuovo anno molte realtà produttive sono ripartite rapidamente, ci sono nuove commesse e quindi un numero significativo di assunzioni in essere".

La prima nuova apertura 2023 di ADHR Group segna anche la 50esima filiale inaugurata dall’azienda che, a oggi, è presente in otto regioni d’Italia. Il gruppo ha chiuso l’anno scorso con oltre 4.600 persone che hanno preso parte ai propri corsi di formazione, 9.600 lavoratori impiegati e 250 dipendenti assunti (di cui l’83% donne), entrando a fare parte delle 60 migliori aziende dove lavorare in Italia scelte da “Great Place to Work® Italia”, società di consulenza in ambito risorse umane, dedicata all'analisi, riconoscimento e miglioramento del clima aziendale.

La nuova filiale ADHR di via Pavoni - l’ottava del Gruppo in Lombardia - nasce con il duplice obiettivo di servire da vicino e di persona le esigenze delle aziende di Monza e Brianza e dei cittadini in cerca di lavoro, con l’obiettivo di fare selezioni più pertinenti e soddisfacenti possibili per entrambe le parti.

"ADHR Group ha un piano di sviluppo corposo per il prossimo triennio, soprattutto in Lombardia - ha aggiunto Elisabetta Bressan, direttore commerciale ADHR Group -. Abbiamo l’obiettivo di arrivare a una ventina di filiali in Regione entro il 2026. Ciò significa non solo aumentare la quantità e la qualità delle relazioni tra aziende e persone del territorio ma anche attivare ricerche per nuove figure professionali in ADHR Group», continua Bressan, «come quelle già in essere per Monza e per l’area lombarda. Crediamo fortemente che lavorare in un ambiente realmente sereno - retto da dinamiche di fiducia, dialogo e rispetto reciproco - siano elementi essenziali per una crescita sana e stabile del lavoro e delle persone che ne sono il corpo, come ha confermato anche il neo riconoscimento che il nostro Gruppo ha ottenuto da “Great Place to Work® Italia".

Per candidarsi alle posizioni aperte è possibile contattare ADHR Group di Monza scrivendo a monza@adhr.it o visitando il sito www.adhr.it o recandosi direttamente in filiale.