In Brianza si cercano operai, meccanici, camerieri e parrucchieri (ma non solo)

In Brianza opportunità di lavoro. Sono oltre una decina le offerte di Afol Monza e Brianza per chi è alla ricerca di un'occupazione. Ecco le richieste che arrivano dai centri per l'impiego di Afol Monza e Brianza Formazione Orientamento Lavoro.

Centro per l'impiego di Vimercate

Rif: 11MAY2310 Azienda di Mezzago ricerca una/un impiegata/o amministrativa/o con esperienza che si occupi di ti: Registrazione contabilità generale, fornitori, intrastat, recupero crediti, gestione del personale. Pagamenti tramite remote banking, F24, RIBA. Esperienza decennale. Si richiede: esperienza nella mansione, serietà e autonomia Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi. Orario di 40 ore distribuite su cinque giorni settimanali dalle ore 08.30 alle ore 17.30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 10MAY2310 Azienda con sede a Lesmo ricerca un /una addetto/a alla contabilità aziendale con esperienza almeno biennale nella mansione a autonomia nel ruolo Si richiede: Si richiede conoscenza del programma contabile POLIEDRO (Team System). Buon uso del pacchetto Office (Word, Excel e Power Point). Si Offre: . Si offre contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, part time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 9MAY2310 Azienda di Cornate D’Adda ricerca un/una operaio/a addetto/a al tornio. L a risorsa dovrà attrezzare dei torni a cnc, controllare la produzione dei pezzi realizzati con i torni, tenere in ordine le macchine ed il reparto, programmare i torni. Previsto l'impiego di programmazione EIA-ISO. Si richiede: precisione, puntualità e capacità di lavoro in team. Si valutano sia profili con che senza esperienza. Si offre: contratto full-time a tempo determinato di un anno di 40 ore settinali. Orari: lun.-ven. 08:00- 12:00/13:30-17:30. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Centro per l'impiego di Cesano Maderno

Rif: 8APR233 Azienda del settore metalmeccanico con sede in Limbiate ricerca 1 tirocinante addetto alla produzione di utensili con i seguenti compiti in costante affiancamento al tutor: caricamento stampi grafite, sabbiatura e rettifica utensili con macchinari specifici. Si richiede: Attestato di qualifica o diploma professionale, patente B, nessuna particolare esperienza lavorativa pregressa Si offre: Iniziale tirocinio con orario di lavoro: 8.00-12.30/13.30-17.00 dal lunedì al venerdì finalizzato all’assunzione Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 30APR233 Azienda del settore cosmetico con sede in Cesano Maderno ricerca 1 operaio/a addetto/a confezionamento cosmetici con i seguenti compiti: seguire il confezionamento nella linea di produzione utilizzando macchine semiautomatiche. Si richiede: buona manualità, minima esperienza pregressa in produzione. Si offre: Full time a tempo determinato a scopo inserimento definitivo, orario di lavoro 8.00-16.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 22MAY233 Azienda di produzione materassi con sede in Cesano Maderno ricerca 1 tappezziere/a esperto o da formare con i seguenti compiti: produzione della parte interna del materasso con utilizzo taglierina, pinzatrice e pistola per colla. Si richiede: esperienza pregressa, oppure se giovane, disponibilità ad essere formato gradualmente. Si offre: Full time a tempo determinato a scopo inserimento definitivo, oppure se giovane, Apprendistato, orari da lun-ven dalle 8 alle 17,30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 28APR233 Azienda del settore carta industria con sede a Limbiate ricerca 2 contabili con esperienza con i seguenti compiti: gestione contabilità generale, adempimenti fiscali, registrazione Iva mensile, ciclo passivo, registrazione fatture fornitori, scadenziario passivo, gestione provvigioni agenti, utilizzo homebanking, pagamenti incassi. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione e disponibilità orario full time. Si offre: Full time a tempo determinato con scopo inserimento definitivo, orari da lun-ven dalle 8.30- 12.30 alle 14.00- 18.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l'impiego di Monza

Rif: 27APR232 Azienda di Raccolta e Traporto Rifiuti Urbani con sede a Villasanta ricerca 1 addetto manutenzione autocarri che segua lo scadenziario delle revisioni autocarri programmandole per tempo, collabori con i colleghi per le piccole riparazioni, si rechi presso i Centri Servizio distaccati per controllare lo stato dei mezzi, svolga eventuali piccoli interventi e programmi quelli più impegnativi, provveda all'acquisto di ricambi e attrezzature di uso comune coordinandosi con il Resp. acquisti per ordini annuali e di rilevanza economica Si richiede: indispensabiule esperienza pregressa di almeno 2 anni nella medesima mansione o in generale nella manutenzione di veicoli in officina. Preferibile Diploma tecnico Si offre: Tempo Indeterminato Full Time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 19MAY232 Azienda del settore Produzione e Commercio di nastri tessili con sede a Brugherio, ricerca 1 vice responsabile produzione da inserire supportare il responsabile della produzione nella pianificazione delle attività, gestire le distinte base relative ai diversi materiali utilizzati, gestire il personale della produzione Si richiedono: indispensabile esperienza di almeno 3/4 anni nella medesima posizione (anche se da settore economico aziendale differente) Titolo di studio: Preferibile Laurea in Ingegneria gestionale o diploma tecnico Si offre: Tempo Indeterminato full time su 5 giorni la settimana Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 21MAY32 Azienda del settore Parrucchiere ed Estetica di Monza ricerca 1 parrucchiere/a con i seguenti compiti: lavare, tagliare, acconciare, colorare o decolorare i capelli ed eseguire trattamenti estetici Si richiede: Empatia, Creatività, Dinamismo, Capacità di lavoro in team, Inglese Scolastico. Indispensabili: Diploma/attestato acconciatore, esperienza biennale nella mansione, Patente B, automunito/a, Si offre: Tempo Determinato Full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 31MAY32 Azienda del settore Soccorso Stradale e Riparazione Veicoli con sede a Monza ricerca meccanico autoveicoli con i seguenti compiti: Addetto in un'officina multimarca con mansioni di: - riparazione e manutenzione meccanica di veicoli; - preparazione per revisione; - gommista; - utilizzo auto tester. Si richiede: Licenza Media inferiore, Esperienza almeno di 2 anni nella mansione, serietà, Patente B, Automunito Si offre: Tempo Indeterminato Full time da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 35MAY32 Azienda del settore Progettazione e Costruzione di impianti di depurazione con sede a Lissone ricerca 2 operai mezzanici lattoneria/carpenteria/torneria per mansioni di: Taglio e piegatura lamiere e profilati, assemblaggio mediante saldatura, tornitura di pezzi meccanici, assemblaggio dei semi lavorati in officina e infine montaggio dei componenti dell'impianto presso i clienti. Si richiede: Licenza Media inferiore, Capacità di lavoro in team, Precisione ed attenzione ai dettagli, attitudine, conoscenza generica delle singole lavorazioni descritte: interpretazione disegno/taglio/piegatura/saldatura/tornitura/assemblaggio. Disponibilità a brevi trasferte. Indispensabile il possesso della patente B Si offre: Tempo Determinato iniziale finalizzato a trasformazione in Tempo Indeterminato, Full time su 5 giorni la settimana dalle 8 alle 12 e dalle 12.30 alle 17.30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 37MAY32 Azienda del settore Ristorazione con Somministrazione con sede a Villasanta ricerca 1 cameriera/e per - servizio ai tavoli - rassetto sala - accoglienza clienti – gestione comande. Indispensabile: disponibilità a lavorare di sera e in giorni festivi Si richiede: Diploma di Maturità preferibile, propensione al contatto con il pubblico, Patenti A o B ed autonomia negli spostamenti Si offre: Tempo Determinato, anche a chiamata, di 3 mesi, Part-time 24 ore a settimana, su Turni notturni e Turni festivi 3/4 giorni a settimana dalle ore 20 alle ore 02:00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it.