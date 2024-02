In Brianza sono numerose le aziende che cercano personale: lavoratori specializzati, ma anche lavoratori che non hanno esperienza pregressa in quel determinato settore. Ecco quali sono le offerte della settimana del Centro per l'impiego Afol della provincia di Monza e Brianza, con offerte anche per chi è alle prime armi.

Centro per l'impiego di Cesano Maderno

Rif. 2FEB243 Azienda chimica con sede a Varedo ricerca un/una MAGAZZINIERE/A da inserire con i seguenti compiti: movimentazione merce liquida/solida, etichettatura, imballaggio e disimballaggio e utilizzo muletto Si richiede: esperienza pregressa nella posizione di almeno 3 anni con conoscenze informatiche Office, patente B e automunito. Si offre: retribuzione in base all’esperienza, lavoro full-time a tempo determinato o indeterminato in base alle candidature ricevute, Ticket restaurant e welfare aziendale. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 33JAN243 Azienda di gestione patrimoni finanziari con sede a Milano centro, ricerca una/un SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O da inserire con i seguenti compiti: attività amministrative/contabili (fatturazione attiva, ricevimento e accoglienza clienti, segreteria del consiglio di amministrazione, gestione rapporti con consulenti e società di revisione, gestione pagamenti, reporting economico e finanziario). Si richiede: Diploma di maturità o Laurea, buon inglese, pregressa esperienza nella posizione di almeno 3 anni in società di alta consulenza/studi professionali, budgeting, contabilità generale, precisione, organizzazione e standing professionale. Disponibilità a brevi trasferte a Lugano (Ch). Si offre: RAL di 30K circa, contratto iniziale a tempo determinato scopo inserimento definitivo, orario full time, dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 16DEC233 Azienda con sede in Cesano Maderno ricerca ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE E VERIFICA DPC da inserire con i seguenti compiti: dopo un periodo di formazione aziendale, verifica e controllo strumentale e visivo dei dispositivi di protezione presenti nei laboratori chimici e biologici. Si richiede: patente B, disponibilità a trasferte, conoscenza lingua inglese per la lettura dei manuali tecnici e normative di settore. Preferibile titolo di studio perito elettronico o elettrotecnico o affine. Si offre: orario full time, tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 142JAN243 Azienda con sede a Limbiate ricerca un/a TIROCINANTE ASSEMBLAGGIO AUTOMATICO SCHEDE ELETTRONICHE. La risorsa verrà formata, in costante affiancamento al tutor, nella preparazione del materiale per montaggio automatico di schede elettroniche. Utilizzo di macchine SMD. Si richiede: diploma elettronico o affine. Si offre: inziale tirocinio finalizzato all’inserimento con contratto di apprendistato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00/13.00-17.00. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Rif. 133JAN243 Azienda con sede a Nova Milanese ricerca un/a IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A da inserire con i seguenti compiti: registrazione fatture fornitori e invio fatture elettroniche clienti, Intrastat, liquidazione Iva, ritenuta d’acconto e altri adempimenti fiscali (LIPE, COMUNICAZIONE DATI FATTURE), prima nota, calcolo ammortamenti, scritture di rettifica. Gestione pagamenti, emissione Riba clienti, F24, riconciliazioni bancarie, controllo presenze dei dipendenti. Si richiede: pluriennale esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese. Si offre: tempo indeterminato, orario di lavoro full time 8.30-13.00/14.00-17.30 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 52JAN243 Azienda produzione stampi con sede a Ceriano Laghetto ricerca FRESATORE BORDO MACCHINA CNC da inserire con i seguenti compiti: operazioni bordo macchina cnc su prodotti da disegno cad. Si richiede: attestato di operatore meccanico o perito meccanico, utilizzo Cad, disponibilità a giornata 8.00-12.30/14.00-18.00, da lunedì a venerdì. Si offre: tempo determinato con scopo assunzione, orario di lavoro full time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif. 65JAN2410 Per azienda sita a ORNAGO si ricerca APPRENDISTA ELETTRICISTA che possa crescere nella mansione in affiancamento al titolare. Si richiede: patente B, disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro, motivazione all’apprendimento. Si offre: contratto di apprendistato, full time, 40 ore settimanali dal lun. al ven. dalle 8.30-12.30 e dalle 13.30-17.30. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 63JAN2410 Per azienda di produzione settore acciaio sita a Basiano si ricercano 3 figure specializzate nel settore metalmeccanico, o con specializzazione su macchinari stampaggio a freddo di prodotti d'acciaio, e su presse. Skills: esperienza di almeno 2 anni nel settore metalmeccanico o sui macchinari, diploma tecnico, motivazione alla crescita. Conoscenza Office. Fringe benefit: a seconda delle competenze maturate è previsto cellulare aziendale. Si richiede: disponibilità ai tre turni; dalle ore 06.00 -14.00; 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00 Si offre: contratto a tempo determinato/indeterminato, 40 ore settimanali, ticket, tel cellulare a seconda delle responsabilità. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Rif. 62JAN2410 Per azienda di produzione settore acciaio sita a Basiano si ricercano profili junior da formare su macchinari di stampaggio materiale a freddo e su presse per la produzione di Barre in Acciaio Inox, Tubi Elettrouniti, raccordiera in Acciaio Inox e altri. Skills ricercati: diploma tecnico, motivazione a crescere nella mansione, anche senza esperienza, conoscenza di internet, mail, pacchetto office. Disponibilità al full time a ei 3 turni: 06.00 - 14.00; 14.00 -22:00; 22:00 -06:00 Si offre: contratto apprendistato/determinato/indeterminato, 40 ore settimanali, ticket Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif 49JAN2410 Per azienda settore Produzione e vendita di impianti a energia rinnovabile si ricerca 1 CONTABILE JUNIOR che si dovrà occupare prevalentemente della gestione contabilità fornitori e client, gestione pagamenti e incassi, prima nota, cassa, banca. Si richiede: Ottimo utilizzo di Internet, posta elettronica, Word ed Excel; esperienza lavorativa richiesta: 1/2 anni o più. Inglese scolastico Si offre: contratto a tempo indeterminato, Full time 40 ore settimanali dalle 9.00 alle 18.00. Orario di lavoro: 35 ore sett.; dal lun. al ven. dalle ore 7.00 alle ore 13.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif. 70JAN242 Piccola azienda del settore 'RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE' con sede in MONZA ricerca 1 COMMIS DI SALA con i seguenti compiti: In organico strutturato ed affiatato, Preparazione della sala, pulizia della stessa e servizio al tavolo. Si richiedono: preferibile diploma di scuola media superiore, Patente B, Inglese e uso del pc, massima serietà, ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione ad apprendimento. Si offre (in base ad esperienza maturata): Tempo determinato o indeterminato, full time o part time su 5 giorni la settimana. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 77JAN242 Piccola azienda del settore 'RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DOMESTICO' con sede a MONZA ricerca 1 TIROCINANTE SEGRETERIA che sarà formata nelle seguenti mansioni: presidio attività di segreteria quali l’archiviazione cartacea e digitale di documenti, gestione telefonate in entrata e in uscita, supporto ad area amministrazione per gestione pratiche di assunzione di personale italiano e straniero. Si richiedono: Diploma o Laurea, Patente B, disponibilità a spostarsi occasionalmente con la propria tutor presso altra sede del territorio, Inglese Buono, ottimo uso del pc. Saranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza della lingua russa o conoscenze inerenti il diritto nazionale ed internazionale Si Offre: Tirocinio extracurriculare full time dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Rif: 128JAN242 Media azienda edile con sede in BRUGHERIO (MB) ricerca 2 CARPENTIERI EDILI con i seguenti compiti: realizzazione di strutture in calcestruzzo armato sia nuove sia finalizzate al recupero e consolidamento di strutture già esistenti. Si richiede: Patente B, automunito e disponibilità a trasferte Si offre: Tempo Indeterminato Full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 3FEB242 'ENTE ACCREDITATO AI SERVIZI AL LAVORO ED ALLA FORMAZIONE' con sede a MONZA e Milano ricerca 1 TUTOR POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (GOL) con i seguenti compiti: presa in carico dell’utenza attraverso la realizzazione di DID. PSP e PIP, gestione a 360° del processo d’inserimento del candidato in azienda, partendo dalla ricerca della potenziale azienda interessata all’inserimento (anche con il tramite di tirocini) e la somministrazione dei servizi previsti da GOL. Oltre a ciò, seguirà l’avvio e il monitoraggio di corsi di qualificazione. Il candidato/a, in accordo con le politiche aziendali e sotto la supervisione del coordinatore dell’area di riferimento sarà portato a svolgere le seguenti mansioni: presa in carico del candidato sul portale regionale attraverso il PIP; erogazione dei servizi previsti quali: bilancio di competenze, orientamento ecc ; colloqui di selezione; ricerca e valutazione dei profili ritenuti idonei; presentazione degli stessi ai referenti aziendali; avvio, gestione e rendicontazioni di corsi di Regione Lombardia

Si richiedono indispensabili: DISPONIBILITÀ IMMEDIATA, Laurea in materie umanistiche e precedente esperienza professionale nelle politiche attive svolgendo la gestione di GOL di minimo di 2 anni o possesso di Master Universitario e corso per tutor di Regione Lombardia, residenza in zone limitrofe alla Provincia di Monza e Brianza, totale autonomia nella presa in carico dell’utente, dal PIP all’erogazione dei servizi relativi al paniere di Gol e capacità di gestire procedure amministrative afferenti a vari portali di Regione Lombardia, Inglese, Buono ed ottimo uso del pc

Si offre: Tempo Determinato part time e disponibilità a full time con alcuni giorni su sede di Milano, Ccnl della formazione Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Seregno

Rif. 1FEB2412 Azienda del settore “allestimento, progettazione di impianti multimediali per sale riunioni e aule di formazione” con sede a Seveso, ricerca una/un FALEGNAME da inserire per allestimento sale meeting. Si richiede: capacità di utilizzo di macchinari per falegnameria, ad esempio squadratrice e bordatrice, Patente B, disponibilità a Trasferte e straordinari Si offre: Tempo indeterminato, full time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 2FEB2412 Azienda del settore arredamento con sede a Giussano, ricerca una/un TAPPEZZIERE da inserire per lavori di rivestimento e imbottitura di divani e poltrone. www.afolmonzabrianza.it. Si richiede: esperienza pregressa di almeno 2 anni, capacità di lavorare in autonomia Si offre: Tempo indeterminato, full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 4FEB2412 Azienda del settore arredamento con sede a Giussano, ricerca una/un CUCITRICE/CUCITORE da inserire con i seguenti compiti: lavori di cucitura di divani, poltrone e complementi d’arredo. Si richiede: esperienza nel settore dell’arredamento, capacità di lavorare pelle e tessuti Si offre: Tempo indeterminato, full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 5FEB2412 Azienda del settore “produzione dispositivi gestione etichette autoadesive” con sede a Barlassina, ricerca una/un ADDETTO/A MONTAGGIO ELETTROMECCANICO da inserire con i seguenti compiti: montaggio meccanico ed elettronico di apparecchiature per la produzione di etichette autoadesive Si richiede: Patente B, conoscenza base della lingua inglese, capacità utilizzo Excel, buona manualità. Si offre: apprendistato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 6FEB2412 Azienda del settore “produzione dispositivi gestione etichette autoadesive” con sede a Barlassina, ricerca una/un PROGETTISTA MECCANICO da inserire con i seguenti compiti: progettazione e sviluppo di disegni meccanici per la realizzazione di macchinari per la produzione di etichette autoadesive. Si richiede: Ottima conoscenza del Software CAD, Patente B, conoscenza base della lingua inglese, breve esperienza in analoga mansione. Si offre: apprendistato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 7FEB2412 Piccola azienda del settore “produzione parti meccaniche” con sede a Seveso, ricerca una/un ESPERTO CONTABILE da inserire con i seguenti compiti: Fatturazione attiva/passiva, scritture di bilancio, lavori di segreteria, evasione degli ordini. Si richiede: diploma ambito amministrativo, Patente B, esperienza consolidata nella medesima mansione, conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo Si offre: Tempo indeterminato, full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it