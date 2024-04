Segretaria, autisti, contabili e magazzinieri: le offerte di lavoro a Monza e in Brianza

Segretaria di direzione, magazziniere, cinque autisti, un montatore di mobili, un contabile e un banconista per agenzia viaggi. Sono diverse le offerte di lavoro che arrivano dai centri per l'impiego di Afol a Monza e Brianza che ha pubblicatogli annunci di lavoro della settimana.

Centro per l’Impiego di Seregno

Rif. 119MAR2412

Studio commercialisti e consulenti del lavoro con sede in Triuggio ricerca una SEGRETARIA DI DIREZIONE da inserire con i seguenti compiti: gestione comunicazioni telefoniche e tramite mail, organizzazione appuntamenti, incontri e agenda, gestione documentazione contabile e archiviazione, redazione documenti e comunicazioni. Si richiede: Diploma di maturità, inglese buono, pregressa esperienza nella mansione di almeno 2 anni, buone doti comunicative e relazionali; orientamento al problem-solving e capacità di trovare soluzioni efficaci, autonomia e capacità di gestire le proprie responsabilità in maniera efficiente, flessibilità e adattabilità Si offre: contratto a tempo indeterminato, da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.30/14.00 - 18.30. Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 120MAR2412

Azienda del settore Tessile con sede a Verano Brianza ricerca un MANUTENTORE MECCANICO da inserire con i seguenti compiti: manutenzione telai jacquard. Si richiede: licenza media, buona manualità e preferibile esperienza nel settore tessile. Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, su due turni: 6.00-13.30 e 13.30 - 21.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 121MAR2412

Agenzia Viaggi con sede a Seregno ricerca un/una BANCONISTA AGENZIA VIAGGI da inserire con i seguenti compiti: gestione vendita pacchetti turistici. Si richiede: diploma di maturità e pregressa esperienza nella mansione. Si offre: contratto e retribuzione saranno commisurati all’esperienza, orario di lavoro: lunedì - sabato (con 1 giorno di riposo): 09-13 / 15-19 Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif. 138MAR242

Media azienda del settore 'AUTOTRASPORTI MERCI' con sede in MONZA (MB) ricerca 5 AUTISTI PATENTI C-CE-CQC+SCHEDA TACHIGRAFICA con i seguenti compiti: Autisti in possesso di patenti CCE-CQC-SCHEDA TACHIGRAFICA per guida di mezzi pesanti 2-3 assi e bilici. www.afolmonzabrianza.it | p. 2 / 3 Si richiedono Indispensabili: Licenza Media Inferiore, Esperienza di minimo 1-2 anni, Possesso patenti, Italiano Buono, Disponibilità a lavorare su territorio regionale o nazionale. Requisito preferenziale e non indispensabile il possesso del patentino del muletto Si offre: Tempo Determinato di 3 mesi rinnovabile full time 39 ore a settimana su 6 giorni Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 183MAR242

Azienda del settore 'CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE' con sede a MUGGIO’ ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ACCOGLIENZA E SUPPORTO AREA FORMAZIONE da formare nelle seguenti mansioni: predisposizione e gestione documentazione relativa ai percorsi di formazione; gestione reportistica interna; inserimento anagrafiche su gestionale; controllo modulistica; supporto alla gestione di corsi di formazione; accoglienza e centralino, apertura e chiusura uffici. Si richiede: Diploma di Maturità o Laurea, Patente B, Inglese Buono, Ottimo uso di Excel, Internet ed email e Buono di Word, Gradita conoscenza di gestionali, Empatia, Ottime doti comunicative e relazionali, Problem Solving e Time Management, Affidabilità, Responsabilità e precisione. Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa in ambito reception o formazione Si offre: Tirocinio extracurriculare di 6 mesi full time dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 188MAR242

Azienda del settore 'VENDITA MOBULI UFFICIO' con sede in LISSONE (MB) ricerca 1 MONTATORE MOBILI con i seguenti compiti: Guida furgone e Camion; Montaggio mobili presso clienti; Utilizzo attrezzi e minima capacità lettura disegno tecnico Si richiedono Indispensabili: Licenza Media Inferiore, Esperienza lavorativa di 1-2 anni, Patente C, Automunito, Disponibilità a rare trasferte Si offre: Tempo Indeterminato full time di 40 ore a settimana su 5 giorni lavorativi a partire dalle ore 8 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif. 84MAR2410

Si ricerca per azienda di Cavenago di Brianza 1 CONTABILE PER SOSTITUZIONE. La risorsa ideale si occuperà principalmente dell'inserimento nel sistema contabile aziendale della contabilità generale e analitica; dello smistamento e gestione delle fatture passive per una corretta gestione delle approvazioni; gestione delle mail "fornitori" e PEC. Si richiede: esperienza pregressa di almeno 2 anni in contabilità generale e analitica; conoscenza principi e procedure contabili; capacità utilizzo software gestionali; preferibile conoscenza lingua inglese Si offre contratto FULL TIME 40 ore sostituzione maternità Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 79MAR241

Si ricerca per azienda sita a VIMERCATE specializzata nel retail farmaceutico, n 1 TIROCINANTE DATA ENTRY che attraverso uno specifico progetto formativo seguirà i seguenti compiti: gestione e monitoraggio del processo di determinazione del prezzo; ottimizzazione del reporting effettivo per www.afolmonzabrianza.it | p. 3 / 3 sviluppare ulteriormente il business con focus specifico sul pricing; verifica e monitoraggio per KPIs secondo milestone di progetto. Si richiede possesso del diploma di scuola superiore, buone competenze informatiche (pacchetto office, interne, email) e conoscenza dell'inglese. Si offre: tirocinio FULL TIME 40 ORE su 5 giorni settimanali. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif 3FEB2410

Per nota azienda italiana del campo dell'abbigliamento si ricerca 1 MAGAZZNIER* da inserire presso lo store di BUSNAGO. La risorsa selezionata si occuperà di garantire la fruibilità dello store in termini di ordine, pulizia, percorribilità; assistere il cliente all'occorrenza; massimizzare la produttività dello store seguendo le linee operative di capi reparto e store manager. Si richiede esperienza pregressa di almeno un anno nell'ambito del Fashion System, oltre che motivazione, energia e orientamento al risultato. Si offre contratto di inserimento in APPRENDISTATO con obiettivo passaggio INDETERMINATO, full time o part time. Disponibili