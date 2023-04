L'azienda che cerca autisti da assumere (e regala un bonus di 3mila euro)

Fnm autoservizi sta cercando autisti da assumere e mettere in servizio sulle linee che attraversano le province di Milano, Como, Varese e Brescia. La società della galassia Ferrovienord, nel dettaglio, sta cercando ragazzi tra i 21 e i 29 anni a cui offrire uno stage di 6 mesi (retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E, con costi a carico dell'azienda) per poi proporre l'assunzione a tempo indeterminato, oltre un premio di 3mila euro.

Il percorso formativo ideato da Fnm prevede uno stage della durata di 6 mesi retribuito a 600 euro mensili durante la quale sarà possibile conseguire la patente D-E e CQC con tutti i costi sostenuti dall’azienda. "Al termine dello stage, a coloro che avranno superato positivamente gli esami e ottenuto l’idoneità verrà proposta l’assunzione a tempo indeterminato come operatore di esercizio con il parametro 140 del contratto Ccnl Autoferrotranvieri", si legge in una nota dell'azienda. "A fronte del percorso professionalizzante ricevuto, al nuovo assunto viene richiesto di sottoscrivere l’impegno di restare in servizio presso Fnma per almeno tre anni - prosegue la nota -. Il nuovo assunto sarà gratificato inoltre di un premio di ingresso di 3mila euro che sarà corrisposto in tre diverse tranche, l’ultima al 36esimo mese dall’assunzione.

La selezione è rivolta a tutte le persone comprese tra i 21 e i 29 anni dotate di diploma, patente B, conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica psico-attitudinale alla mansione. Si richiedono inoltre la disponibilità a lavorare su turni, passione per la guida e una buona predisposizione alle relazioni interpersonali. Per candidarsi basta compilare questo form online.

Fnm autoservizi: il profilo dell'azienda

Fnm autoservizi è una società detenuta al 100% da FNM. Opera oggi con 200 persone su 19 linee, per oltre 630 km, nelle province di Brescia, Como e Varese. L'offerta si completa con servizi scuolabus, trasporto maestranze e corse sostitutive treno. Fnm dispone di una flotta di oltre 160 mezzi, destinati prevalentemente a linee di Tpl. A partire dal 2017 sono stati complessivamente investiti oltre 5 Milioni di euro per l'acquisto di nuovi bus a basso impatto ambientale con conseguente contenimento dei consumi, delle emissioni di CO2 ed incremento delle condizioni di sicurezza dei passeggeri.