Impiegati, magazzinieri, operatori: le aziende che in Brianza assumono (anche a tempo indeterminato)

Impiegati, magazzinieri, operatori e apprendisti. Sono diverse le offerte di lavoro e gli annunci pubblicati dai centri per l'impiego di Monza e Brianza, alcune delle quali per posizioni con contratto anche a tempo indeterminato. Ecco di seguito le opportunità lavorative con i riferimenti per la candidatura.

Rif. 135MAR243

Azienda commercio prodotti informatici con sede a Nova Milanese ricerca un/una ACCOUNTING OFFICER con i seguenti compiti: gestione contabilità fornitori (passiva), gestione pagamenti e scadenzari, supporto per audit e bilancio, reporting settimanale/mensile. Si richiede: esperienza consolidata nella mansione, buona conoscenza lingua inglese. Si offre: contratto indeterminato. Orario di lavoro 9.00-13.00 e 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 45MAR243

Azienda con sede a Nova Milanese cerca un/a TIROCINANTE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA. In costante affiancamento al proprio tutor, la risorsa sarà formata nella gestione attività di segreteria generale, gestione clienti e ordini. Si richiede: diploma amministrazione, finanza e marketing o affine. Si offre: inziale tirocinio finalizzato all’inserimento con contratto di apprendistato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 10APR243

Azienda con sede a Desio ricerca un/a DISEGNATORE/TRICE TECNICO CONOSCENZA 2D E 3D da inserire con i seguenti compiti: creare la libreria ad hoc per la produzione, utilizzando autocad 2d e 3d. Si richiede: disponibilità oraria 8.30-12.30/13.30-17.30 oppure anche solo part time, da lunedì a venerdì. Si offre: iniziale contratto determinato con eventuale scopo assunzione definitiva, orario di lavoro full time o part time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 87MAR243

Azienda settore impiantistico con sede a Cesano Maderno ricerca un/a IMPIEGATO/A TECNICO AMMINISTRATIVO/A con i seguenti compiti: gestione preventivi, offerte fornitori, gestione ed evasione ordini, analisi costi. Buona conoscenza del Pacchetto Office, posta elettronica, Internet. Si richiede: diploma o attestato. Gradita esperienza pregressa maturata nel settore impiantistico come quello termoidraulico o riscaldamento o condizionamento. Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con scopo assunzione definitiva. Orario di lavoro: full time 9.00-13.00/14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 62MAR243

Azienda settore idraulico con sede a Nova Milanese ricerca un/a APPRENDISTA LAVORI IDRAULICI con i seguenti compiti: affiancamento al titolare per lavori di installazione e manutenzione idraulica. Si richiede: diploma o attestato o licenza media. Si offre: contratto di apprendistato. Orario di lavoro full time 8.00-17.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 136MAR243

Azienda del settore elettrico con sede in Nova Milanese ricerca un/a APPRENDISTA ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO MANUALE DI COMPONENTI ELETTRICI. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.30. Si lavora da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 7APR243

Azienda settore elettrico con sede a Nova Milanese ricerca un/a APPRENDISTA ELETTRICISTA nei seguenti compiti: lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Disponibilità ad eventuali trasferte. Si richiede: diploma professionale o attestato. Si offre: contratto di apprendistato. Buoni pasto. Orario di lavoro: full time 8.00-17.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it Centro per l’Impiego di Seregno

Rif. 106MAR2412

Azienda di produzione, installazione tende solari e interne con sede a Meda ricerca un/una TIROCINANTE POSATORE/POSATRICE TENDE da formare nelle seguenti mansioni: supporto sopralluoghi, rilievo misure e installazione di schermature solari, zanzariere, avvolgibili, pergole, tende interne. Si richiede: ottima manualità, capacità di utilizzo di avvitatori, trapano, etc. Precisione, affidabilità, resistenza fisica e disponibilità a lavorare in quota Si offre: iniziale tirocinio con possibilità di inserimento successivo da lunedì a venerdì: 08.30 - 12.00/14.00- 18.30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 3APR2412

Azienda di produzione e commercializzazione articoli tecnici industriali con sede a Barlassina ricerca IMPIEGATA/O TIROCINANTE da formare nelle seguenti mansioni: supporto alla gestione della registrazione, protocollazione e archivio documenti. Si richiede: diploma di maturità Si offre: Tirocinio da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30/13.30 - 17.30. Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 7APR2412

Azienda del settore metalmeccanico con sede a Veduggio con Colzano ricerca un/una OPERATORE/OPERATRICE MECCANICO/A da inserire con i seguenti compiti: attrezzaggio macchina e controllo qualità. Si richiede: lettura disegno meccanico, buona manualità, utilizzo strumenti da banco. Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato/indeterminato, full time da lunedì a venerdì: 08.00–12.30/14.00–17.30. Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Rif. 8APR2412

Azienda del settore Commercio Articoli in Gomma con sede a Seregno ricerca un/a MAGAZZINIERE/A-COMMESSO/A da inserire con i seguenti compiti: gestione merci in entrata ed uscita; operazioni di stoccaggio e movimentazione merci; servizio vendita al banco. Si richiede: diploma di maturità, buone doti commerciali, il possesso del patentino del muletto costituirà titolo preferenziale. Si offre: apprendistato/tempo indeterminato, full time 35 h settimanali, orario di lavoro: lunedì – venerdì: 9.00-12.00 / 14.00 - 18.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.seregno@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif. 4APR42

Piccola azienda del settore 'ELETTRICISTA' con sede a MILANO ricerca 1 ELETTRICISTA con i seguenti compiti: installazione/manutenzione/riparazione impianti elettrici civili ed industriali, automazioni e tutto ciò che è inerente al campo elettrico. Si richiede: Qualifica triennale in ambito elettrico, Patente B. Si offre: Tempo Determinato Full time in intervallo di tempo tra le 7.30 e le 18.30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 6FEB242

Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI MACCHINARI PER TAGLIO E L'IDROFINITURA A GETTO D'ACQUA' con a MONZA ricerca 2 ADDETTI/E AL MONTAGGIO MECCANICO con i seguenti compiti: montaggio meccanico di macchinari a controllo numerico per costruzione e assemblaggio di macchinari seguendo il disegno meccanico; montaggio e smontaggio pezzi, gruppi e componenti meccaniche e/o elettromeccanici; selezione e preparazione di componenti adeguati per ogni prodotto; esecuzione test e verifiche di qualità per garantire che il prodotto sia conforme alle specifiche; risoluzione eventuali problemi tecnici durante l’assemblaggio; - controllo che siano rispettati i requisiti di sicurezza. Si richiede: diploma o attestato professionale in perito meccanico/meccatronica o affini; esperienza pregressa nelle stesse mansioni di almeno due anni; essere in grado di leggere e interpretare disegni tecnici per garantire un assemblaggio corretto; saper programmare le macchine a controllo numerico; essere in possesso della patente B ed automuniti (l'azienda non è raggiungibile con i mezzi pubblici); essere disponibili ad eventuali brevi trasferte. Si offre: contratto full time a tempo indeterminato per 5 giorni alla settimana. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif.7APR42

Grande azienda del settore 'SERVIZI ASSISTENZA FISCALE' con sede a MILANO ricerca 1 DATA ANALYST CONOSCENZE IT con i seguenti compiti: inserimento/ri-organizzione di dati informatici raccolti e settaggio in formato leggibile. Conoscenza di excel con uso di formule base e gestione tabelle pivot; funzioni base SQL; generazione report da portale fiscale; gestione delle utenze dipendenti per attività fiscali nel corso della campagna fiscale; conoscenza windows 10 e 11 e pacchetto Office MMSM SQL; gestione dei troubleshooting su PC mondo Windows via conoscenze mondo Mac. Si richiede: Diploma o Laurea in ambito informatico, propensione alla gestione di utenti apicali; gestione carico di attività in particolari periodi dell'Anno; problem solving, Patente B. Si offre: Tempo Determinato/Tempo Indeterminato full-time, 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni a settimana; orari di lavoro 09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00. Previsti ticket buoni pasto. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 9APR42

Piccola azienda del settore 'SINDACATO DI LAVORATORI DIPENDENTI' con sede a MONZA ricerca 1 OPERATORE/TRICE FISCALE con i seguenti compiti: Compilazione dichiarazione dei redditi campagna fiscale 2024 - Gestione CAF . Accoglienza info orientativa utenti Si richiedono indispensabili: Esperienza di 1-2 anni (anche campagne fiscali) nella mansione, Ottimo uso del pc e conoscenza dei portali per dichiarazione redditi, Utilizzo base della lingua inglese (requisito preferenziale conoscenza di una seconda lingua tra arabo e francese), Qualifica in ambito segretariale o Diploma, Patente B Si offre: iniziale Tempo Determinato part time pomeriggio dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 10APR42

Azienda del settore 'PRODUZIONE E COMMERCIO DI NASTRI TESSILI' con sede a BRUGHERIO ricerca 1 OPERATORE/OPERATRICE STAMPA DIGITALE: uso macchine laser e stampanti digitali, manutenzione stampanti e attività su plotter decorativi. Si richiedono indispensabili: Esperienza di 1-2 anni su macchine da taglio laser, padronanza degli strumenti da banco, Patente B Si offre: Tempo Determinato/Indeterminato full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif. 7APR2410

Per nota azienda leader nella ristorazione si ricercano ADDETTO/A RISTORAZIONE/ FAST FOOD per le sedi di Caponago/Carugate/Bellinzago/Pioltello/Truccazzano/Gorgonzola. Le persone, dopo una formazione pratica e teorica, si occuperanno di: accoglienza e servizio ai clienti; preparazione dei prodotti. Requisiti: Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni giornalieri e notturni; ottime doti relazionali e orientamento al cliente; abitazione nelle vicinanze del punto vendita. Si offre: ambiente di lavoro stimolante, formazione teorica e pratica costante; possibilità di crescita. Contratto a tempo determinato/indeterminato/apprendistato; orario su turni di lavoro concordati, pasto giornaliero e minimo 1 giorno di riposo settimanale. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 6APR2410

Si ricerca per azienda di Busnago ESTRUSIONISTA e/o ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE GENERICO per la produzione di guarnizioni e profili in plastica Si richiede: Buona conoscenza della lingua ITALIANA esperienza di 1/2 anni nella mansione Si offre: si valuta assunzione in apprendistato o indeterminato/determinato. Full time orario di lavoro 8.00-17.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 20FEB2410

Si ricerca per azienda di Agrate Brianza un/una ASSISTENTE UFFICIO ESTERO che si occupi di preventivi, offerte commerciali in Italiano/Inglese, gestione spedizioni internazionali in autonomia. Si richiede: padronanza della lingua inglese scritta/parlata, gradita la conoscenza di altre lingue: francese-tedesco-spagnolo. Organizzazione efficace del lavoro in crescente autonomia. Conoscenza del pacchetto Office. Minima esperienza Si offre: Lavoro a T. determinato/indeterminato, full time da Lun a Ven 8.30 13.00 - 14.00 17.30. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif 23MAR2410

Si ricerca per azienda con sede operativa a CAPONAGO un/una OPERAIO/A INSTALLATORE/TRICE - ELETTRICISTA per installazione e realizzazione di impianti elettrici www.afolmonzabrianza.it | p. 6 / 6 industriali e civili (tra le principali attività, installazione di canaline, posizionamento staffaggi, tubazioni, punti luce, quadri elettrici). Si ricerca sia personale con esperienza (3/4 anni) sia personale da formare. Si offre: auto aziendale per raggiungere i cantieri con partenza dalla sede di Caponago, contratto full time a tempo determinato. Inviare candidature con cv a: ido.vimercate@afolmb.it.