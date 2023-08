Brianzacque assume personale, si cercano tre addetti (a tempo indeterminato)

Brianacque, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato a Monza e Brianza, cerca personale da assumere. Le selezioni sono state aperte per per un addetto alla manutenzione dell'acquedotto e per due assistenti tecnici da destinare al Settore Fognature, alle dirette dipendenze del Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, con sede di lavoro, presso le attuali sedi operative site a Cesano Maderno e/o a Monza.

L'Operaio Idraulico Acquedotto, da destinare al Settore Acquedotto, U.O. Reti, con sede di lavoro, presso le attuali sedi operative site a Cesano Maderno e/o a Monza, dovrà essere in possesso di un attestato di qualifica professionale di operatore termoidraulico, meccanico, gestione acque e risanamento ambientale, manutenzione e assistenza tecnica (qualifica 3° livello EQF) o di diploma di scuola superiore secondaria di secondo grado nelle medesime specializzazioni di cui sopra (4° livello EQF); servirà una esperienza in mansione di idraulico di almeno 3 anni in azienda operante, come appaltatore o gestore, nel Servizio Idrico Integrato. La risorse si occuperò di interventi idraulici sulle condotte idriche e sui misuratori, posa di reti e allacciamenti, riparazioni allacciamenti e reti in acciaio o in PEAD saldate o filettate per tutti i diametri, posa e sostituzione misuratori oltre che di attività di spurgo delle reti e allacciamenti, ricerca, individuazione e tracciamento sia di reti di sottoservizi che di perdite. Da contratto il livello di inquadramento è 3° del CCNL. E' possibile candidarsi fino al 18 settembre 2023.

Fino al 21 agosto è invece possibile inoltrare la propria candidatura per assistente tecnico. Tra i requisiti richiesti essere in possesso della Laurea Triennale in materie tecniche/idrauliche/ambientali/ elettrotecnica/meccanica (Classi di Laurea L07-L09-L17 -L23-L32 o equiparate ex DM 509/99); e) aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito di progettazione e/o gestione infrastrutture del servizio idrico o altri servizi pubblici a rete. L'assistente si occuperà di esecuzione preventivi per allacciamenti fognari, esecuzione rilievi tecnici a lavorazioni eseguite su allacci e reti fognarie, verifiche su cedimenti stradali, verifiche su chiusini e caditoie a seguito di segnalazione degli enti competenti di anomalie, invio ordini alle imprese appaltatrici, comunicazioni manomissioni suolo pubblico ai comuni, redazione disegni tecnici e altre mensioni.

Per maggiorni informazioni sulle candidature il sito ufficiale.