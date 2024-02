Il grande gruppo sanitario che assume 53 lavoratori (anche in Lombardia)

Opportunità lavorative per i professionisti del settore salute. Cerba HealthCare Italia – che ha numerosi ambulatori anche alle porte di Monza e della Brianza – è alla ricerca di 53 professionisti da assumere anche nelle sede della Lombardia. Si ricercano tecnici di laboratorio che lavoreranno negli hub e nelle strutture specializzate, fra le altre cose, in biochimica clinica, tossicologia, ematologia, microbiologia, virologia, anatomia patologica, genetica molecolare e citogenetica.

Le posizioni aperte in ambito organizzativo e corporate tra Roma e Milano sono: 1/Treasury Specialist, 2/Accounting Coordinator, 1/Business Controller, 1/IT System Administrator Specialist, 1/Data Analyst, 1/IT Analyst, 1/LIS Specialist, 1/Legal Counsel. Tutti i dettagli e le modalità per candidarsi sul sito . www.cerbahealthcare.it

“La mission di Cerba HealthCare è focalizzarsi sul paziente supportandolo al meglio in tutto il percorso assistenziale – spiega Francesco Forziati, Group Human Resources Director Italia di Cerba HealthCare –. Per farlo siamo alla ricerca di talenti che operino nei nostri laboratori (tecnici di laboratorio e biologi), nelle strutture ambulatoriali (medici e infermieri, ma anche personale di front office), nonché di medici specialisti in Medicina dello Sport e Medicina del Lavoro, due ambiti su cui Cerba HealthCare intende puntare in tutti i territori in cui è presente, per portare innovazione ed eccellenza. Negli ultimi 3 anni abbiamo formato qualcosa come 900 persone tramite 11mila ore di corsi erogati tramite lezioni in aula, e-learning, webinar ed esperienza sul campo”.