Il comune brianzolo che assume

Opportunità di lavoro in comune, a Brugherio. E' stato infatti pubblicato un un nuovo bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti nel profilo professionale di istruttore tecnico e per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

A darne notizia è stato il sindaco del comune brianzolo, Marco Troiano. "Dopo quelli dell'anno scorso per gli agenti di polizia locale, per un esperto in materia di personale, per gli istruttori contabili e per il messo, cerchiamo ora due istruttori in ambito tecnico" ha annunciato. La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 gennaio.

"La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita commissione esaminatrice, nominata dal Segretario Generale, quale Dirigente della Sezione Organizzazione e Risorse Umane, e si svolgerà sulla base di: eventuale preselezione a carattere professionale-attitudinale; una prova scritta a contenuto teorico-pratico; una prova orale" si legge nel bando.

Il bando di concorso può essere consultato qui.