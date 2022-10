Il comune che assume, anche a tempo indeterminato

Un posto fisso nella pubblica amministrazione. Un'ambizione per molti. Per chi è interessato a lavorare in comune a Vimercate ci sono diverse opportunità.

È aperto il bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre agenti di polizia locale (categoria C1). Le domande possono essere inviate esclusivamente attraverso il portale dei servizi on line al cittadino nella sezione altre istanze, sottosezione avvia una istanza di concorso. Tutti i dettagli a questo link.

Sempre per il comune di Vimercate sono aperti tre bandi di mobilità volontaria a tempo pieno e indeterminato per assistente sociale, specialista giuridico-contabile specialista in programmazione, pianificazione generale e attuativa. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 ottobre. Qui tutti i dettagli.

Infine c'è tempo fino al 7 ottobre per presentare la domanda per il bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno (con contratto di formazione-lavoro per la durata di 12 mesi) per 2 operatori di front-office (categoria C) presso lo sportello polifuzionale di Spazio Città. Le domande possono essere inviate o direttamente a Spazio Giovani (via Papa Giovanni XXIII, 11 a Vimercate); o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: ufficio personale - Comune di Vimercate – piazza Unità d’Italia n. 1 - 20871 Vimercate; o tramite pec all’indirizzo vimercate@pec.comune. vimercate.mb.it; o via fax al numero 0396659264