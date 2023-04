Assunzioni in 455 comuni della Lombardia: il maxi concorso

Assunzioni smart nei Comuni della Lombardia soci di ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali che conta oltre 4.100 enti in tutt’Italia. Scadono domani 6 aprile (alle ore 18:00) le candidature ai maxi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale nazionale InPA finalizzati a creare elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti col nuovo concorso, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai. Superata la preselezione telematica a cura di Asmel e raggiunta l’idoneità, l’iscrizione negli elenchi dura 3 anni o fino all’ assunzione a tempo indeterminato. Gli idonei potranno scegliere a quale interpello rispondere, qualora ad esempio vogliano avvicinarsi a casa propria, accettare solo un’assunzione a tempo indeterminato o, se già dipendenti, migliorare la propria situazione lavorativa. E per i neoassunti la formazione in ingresso è curata da SDA Bocconi per dotarsi di competenze anche trasversali e strategiche e vincere le nuove sfide che i Comuni si trovano ad affrontare.

Sono già diversi i comuni della Lombardia aderenti alla gestione associata per i concorsi, il più recente è Inzago in provincia di Milano. Per tutti gli altri la finestra di adesione alla gestione associata con Asmel è aperta fino a giugno quando si concluderà la preselezione e si approveranno gli elenchi definitivi degli idonei. L’iter di assunzione è veloce e, garantiscono da Asmel, si completa in sole 5 settimane come dimostrato dall’esperienza del precedente maxi concorso. Tra gli enti aderenti alla gestione associata Chignolo d’Isola, Castenedolo, Sabbioneta, Arese, Assago, Pessano con Bornago, Renate, Chignolo Po, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Biandronno, Buguggiate, Cardano al Campo, Carnago, Jerago con Orago e molti altri.

I profili richiesti dal bando 2023

Profili categoria D (laureati): Istruttore Direttivo Amministrativo, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Istruttore Direttivo Contabile, Istruttore Direttivo Tecnico, Istruttore Direttivo di Vigilanza, Istruttore Direttivo Informatico, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Istruttore Direttivo Agronomo, Esperto rendicontazione, Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista, Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi. Profili di cat. C (diplomati): Istruttore Amministrativo, Istruttore Amministrativo-Contabile, Istruttore di Vigilanza, Istruttore Tecnico Geometra, Educatore Asilo Nido, Istruttore Turistico, Istruttore Comunicazione, Istruttore Contabile. Profili di cat. B: Messo Notificatore, Collaboratore Amministrativo, Collaboratore tecnico giardiniere, Collaboratore tecnico elettricista, Collaboratore tecnico falegname, Collaboratore tecnico muratore, Collaboratore tecnico Idraulico, Autista Scuolabus.