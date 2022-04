L'Iper assume 160 lavoratori: Job Day a Monza

Un'opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro. Nella giornata di domani, venerdì 29 aprile, all'Iper di Monza di via della Guerrina si terrà la terza tappa del Job Day promosso dalla nota catena di supermercati.

Iper La grande i è alla ricerca di più più di 160 risorse. Un'occasione per chi ama lavorare nel mondo food, per i neodiplomati con indirizzo enogastronomico e agroalimentare e specialisti del mondo dei freschi. Un’iniziativa in tour nei propri punti di vendita finalizzata alla ricerca di risorse, un’occasione per conoscere chi è in cerca di lavoro o vuole cimentarsi in una nuova sfida.

Nello specifico, i Job Day coinvolgeranno i punti di vendita che diventano i luoghi per incontrare i recruiter dell’insegna e farsi conoscere. Una chiamata per appassionati del mondo food con particolare attenzione a specialisti del mondo dei freschi, da sempre fiore all’occhiello dell’ampia offerta di Iper La grande i.

Le figure ricercate sono aspiranti o esperti panettieri, pasticcieri, gastronomi, salumieri, macellai e addetti di pescheria e ortofrutta, ma anche a figure del mondo della ristorazione, come cuochi e baristi.

Per consultare il calendario e iscriversi ai Job Day visitare il sito.