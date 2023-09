In Brianza apre un nuovo supermercato: si cerca personale da assumere

A Vedano al Lambro apre un nuovo supermercato Iperal e assume personale. In vista dell’apertura del nuovo punto vendita l'amministrazione comunale si è fatta portavoce per conto dell'insegna della grande distribuzione per organizzare un job day dedicato ai residenti del comune di Vedano al Lambro.

Iperal, spiegano dal municipio, "si è resa disponibile e ha organizzato un apposita selezione al fine di incontrare, conoscere e reclutare i nuovi collaboratori da impiegare nel punto vendita di Vedano al Lambro. La giornata è dedicata a professionisti del settore, interessati a rimettersi in gioco con una nuova possibilità d’impiego, e a candidati anche senza esperienza, alla ricerca di una prima esperienza lavorativa".

La giornata dedicata alla selezione è fissata per giovedì 5 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 presso la Sala della Cultura. La procedura, per gli interessati rispondendti ai requisiti, prevede la consegna del proprio curriculum in busta chiusa nell’urna Iperal dedicata entro il 3 ottobre al primo piano del comune di Vedano (ATRIO ufficio anagrafe). Gli interessati poi potranno presentarsi giovedì 5 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 presso la Sala della Cultura per un colloquio conoscitivo. "L’appuntamento è aperto a tutti coloro, residenti nel Comune di Vedano al Lambro, che aspirano a entrare nella famiglia di Iperal" concludono dal comune.

In vista delle nuove aperture di Varedo e Vedano al Lambro Iperal ha organizzato per la giornata di giovedì 14 settembre un Job Day per la ricerca di 100 persone da assumere. L'appuntamento è previsto dalle 9 alle 17: non è necessaria nessuna conferma/prenotazione, presso il Teatro Binario 7 di via Turati 8 a Monza.