Il fast food cerca personale: 63 assunzioni tra la Brianza e il Milanese

La catena di fast food cerca personale. Kentucky Fried Chicken ha aperto 63 posizioni per i locali di Busnago, in Brianza, Milano, Arese, Assago, Cesano Boscone, Rozzano e San Giuliano Milanese. La ricerca di personale riguarda figure da impiegare, a tempo pieno o part-time, come Team Member e Team Member Cook e le assunzioni saranno effettuate dalle società che gestiscono in franchising i ristoranti interessati. Il contratto di riferimento è il CCNL Turismo Pubblici Esercizi. In KFC, il Team Member si occupa della vendita e del contatto con il pubblico, mentre il Team Member Cook è incaricato di cucinare i prodotti KFC secondo gli standard qualitativi aziendali e secondo le procedure operative approvate.

I dettagli sulle assunzioni insieme alle specifiche che riguardano i requisiti richiesti per ogni posizione possono essere consultati sul sito. Verranno inoltre valutati capacità di lavorare in team, di gestire e risolvere problemi, autonomia organizzativa, flessibilità, dinamicità e attenzione, passione per il ruolo e professionalità.

“Il contesto lavorativo è quello caro al Colonnello Sanders: dinamico, giovane, informale, attento alla formazione continua e all’inclusività. Così tutti possono sentirsi a casa, da una parte e dall’altra del bancone. A partire dal 2014, anno in cui il marchio del Colonnello Harland Sanders ha varcato i confini nazionali, sono oltre 1400 i posti di lavoro creati da KFC in Italia, con una presenza femminile pari al 52%. Più di 10 milioni sono i clienti serviti nel 2021, per un giro annuo d’affari complessivo di circa 70 milioni di euro” spiegano dall'azienda.