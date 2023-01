Il colosso dell'arredo assume: in Brianza e in Lombardia si cercano 96 lavoratori

A.A.A addetti alla vendita cercasi. Mondo convenienza, catena italiana specializzata nella grande distribuzione di mobili e complementi d'arredo, ha lanciato una campagna di assunzioni con circa 180 posizioni aperte in tutta Italia. In Lombardia sono sei i negozi coinvolti. A Lissone verranno assunti 19 nuovi commessi, a Rescaldina 14, a Trezzano sul naviglio 27, a Brescia 17, a San Giuliano Milanese 16 e a Como 3.

"Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di 8 settimane, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti", si legge in una nota del gruppo. Per inviare il curriculum e candidarsi basta rispondere all'offerta di lavoro sul sito di "Mondo convenienza".

I nuovi addetti alla vendita - spiegano dalla società - dovranno "accogliere e supportare i clienti nell'individuazione della giusta soluzione d'arredo", "realizzare grazie al software 3Cad la progettazione dell'ambiente desiderato", "proporre al cliente i servizi adeguati agevolandolo nella fase finale della shopping experience tramite il pagamento e il finanziamento", "collaborare con tutto il team, dimostrando orientamento all'apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati" e "assicurarsi che lo spazio espositivo sia costantemente ordinato ed organizzato, garantendo gli standard aziendali".

Come requisiti ai candidati vengono richiesti un diploma o la laurea e "preferibilmente" una "esperienza pregressa nella vendita assistita", oltre che "capacità di ascolto e organizzative, dinamicità, flessibilità, attenzione al dettaglio e gusto estetico". "Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei software di progettazione", concludono da Mondo convenienza.