Addetti alla sicurezza, si cercano 600 persone da assumere

Il Gruppo Sicuritalia cerca personale. La società, specializzata nel settore della sicurezza che conta già 17.000 dipendenti, ricerca oltre 600 figure da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano: guardie giurate (il 40% delle ricerche totali), addetti ai servizi fiduciari (50%) e operatori di igiene ambientale (10%) da inserire su tutto il territorio nazionale, anche in Lombardia. Le altre regioni coinvolte sono: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Liguria.

"Le nuove risorse andranno ad operare in contesti di primo piano, a partire dai tre principali scali aeroportuali lombardi (Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio) oltre che per i principali players italiani ed internazionali in ambito bancario, assicurativo, ospedaliero, alberghiero, della logistica e della grande distribuzione. Per l’aeroporto di Malpensa, Sicuritalia dovrà inserire nel proprio organico circa 80 Guardie Giurate Particolari entro la prossima primavera" spiega una nota della società.

"Il Gruppo Sicuritalia, che chiuderà il 2022 con circa 7000 assunzioni, incontrerà i candidati fino al prossimo 11 dicembre nel proprio Experience Lounge in Ponte dei Mari, ingresso Porta Est della Fiera di Milano".