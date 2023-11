La catena di supermercati che cerca personale da assumere in Brianza

La catena di supermercati a marchio Aldi cerca personale. Anche a Monza e in Brianza. E l'azienda della grande distribuzione organizzata con discount anche sul territorio della provincia MB ha organizzato una giornata di selezioni in Brianza.

L'appuntamento è per lunedì 20 novembre, nel punto vendita di Verano Brianza, in via Nazario Sauro angolo via Comasina. "Potrai incontrare i nostri recruiter e scoprire le nostre opportunità di lavoro. Non è necessaria la registrazione, ti aspettiamo in punto vendita" fanno sapere dall'azienda lanciando il recruiting day.