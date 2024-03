Regione Lombardia assume 190 lavoratori a tempo indeterminato: c'è ancora tempo per candidarsi

Maxi reclutamento in Regione Lombardia: si assumono 190 persone con un contratto a tempo indeterminato.

Si cercano persone con vari profili, con laurea (almeno triennale) in diverse discipline. Le candidature potranno essere inviate fino alle ore 12 del 13 marzo. Per partecipare è necessario compilare il format sul Portale Unico del Reclutamento https://www.inpa.gov.it.

La procedura prevede un'eventuale prova preselettiva, comune a tutti i profili, una prova scritta e una prova orale, specifiche per ogni profilo. Ecco tutte le professionalità richieste

Settore amministrativo

Si cercano professionisti con diploma di laurea triennale o superiore in settore economico: laurea in scienze economiche e della gestione, scienze economiche, finanza, scienze dell’economia, scienze economiche per l’ambiente e per la cultura, scienze delle pubbliche amministrazioni.

Settore umanistico e comunicazioni

Si ricercano professionisti con laurea in beni culturali, discipline delle arti figurative e della musica; filosofia, geografia, lettere, lingue e culture moderne, scienze della comunicazione, storia, tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, antropologia culturale ed etnologia, archeologia, archivista e biblioteconomia, conservazione e restauro dei beni culturali, filologia moderna, filogogia letterature e storia dell’antichità, informazioni e sistemi editoriali, lingue e letterature moderne europee e americane, lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, linguistica, musicologia e beni musicali, scienze cognitive, scienze dello spettacolo e produzione mutimediale, scienze filosofiche, scienze storiche, storia dell’arte, teoria della comunicazione.

Relazioni con il pubblico

Si ricercano professionisti con qualsiasi diploma di laurea di durata almeno triennale.

Settore informatico e statistico

Si cercano professionisti con laurea in ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche, statistica, finanza, fisica, informatica, ingegneria della sicurezza, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, matematica, metodologie informatiche per le discipline umanistiche, modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, sicurezza informatica, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie, tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Settore tecnico

Su cercano professionisti con laurea in biotecnologie, ingegneria civile e ambientale, ingegneria delle’informazione, ingegneria industriale, scienze biologiche, scienze dell’architettura, scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell’edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, scienze geologiche architettura del paesaggio, architettura e ingegneria edile-architettura, biotecnologie agrarie, biotecnologie industriali, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria per l’ambiente e per il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze della natura, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, scienze zootecniche e animali.

Settore agricolo e forestale

Si cercano professionisti con laurea in biotecnologie, scienze biologiche, scienze e tecnologie agrarie e forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie per l’ambiente e per la natura, scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, biotecnologie agrarie, biotecnologie industriali, biotecnologie medicihe veterinarie e farmaceutiche, scienze della natura, scienze della nutrizione umana, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, scienze zootecniche e tecnologie animali.

Settore ambientale

Si cercano professionisti con laurea in ingegneria industriale, scienze biologiche, scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale, scienze e tecnologie dell’edilizia, scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, scienze geologiche, biologia, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze chimiche, scienze della natura, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Settore protezione civile

Si cercano professioniti con laurea in ingegneria civile e ambientale, scienze dell’architettura, scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell’edilizia, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, lauree in scienze geologiche, lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura, lauree magistrali in ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi , lauree magistrali in ingegneria della sicurezza, ingegneria delle telecomunicazioni, lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale territoriale urbanistica e ambientale, lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali e ambientali, lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Settore gestione fauna selvatica

Si cercano professionisti con laurea in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natira, scienze della natura.