L'azienda che assume 70 capitani di flotta su gomme (anche a Monza e in Brianza)

Autoguidovie rinnova il suo parco autisti e apre le selezioni per l’assunzione di 70 candidati che lavoreranno nelle aree di Pavia, Milano, Cremona, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Bologna. Precisamente per il territorio brianzolo si cercano 5 autisti, mentre per l’area Milanese 14.

“Per rimarcare l’importanza che ogni autista riveste nella società civile e nell’ambito della mobilità - si legge nella nota ufficiale -. Autoguidovie ha pianificato una campagna con un approccio smart, totalmente differente dal passato e da quello convenzionalmente adottato dall’intero settore. L’azienda è uscita dagli schemi per lanciare la ricerca di ‘capitano di flotta su gomme’, ‘pilota di aereo su strada e ‘mediano della nazionale’”. I nuovi conducenti saranno inoltre chiamati a confrontarsi con i più innovativi sistemi di trasporto, su tutti gli autobus elettrici, per contribuire al passaggio verso una mobilità a zero emissioni.

Gli autisti potranno inoltre usufruire del simulatore di guida - il primo in Italia per un’azienda di trasporto -, uno strumento che migliora le loro prestazioni con un aumento della capacità di gestione del rischio e una conseguente riduzione del livello di incidentalità, come dimostrato da numerosi studi scientifici, il tutto con ricadute ambientali positive, come la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

“Questa professione, tanto importante per la vita quotidiana dei cittadini, è una figura chiave le cui competenze non si limitano più solo alla guida del mezzo. Il conducente di autobus rappresenta l’immagine di un’intera società e di un intero territorio - dichiara Stefano Rossi, amministratore delegato del Gruppo Autoguidovie -. Lavorare in Autoguidovie significa far parte di un’azienda che guarda al futuro, che offre al cliente un servizio di trasporto affidabile, efficiente e sostenibile, con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientali”.

Maggiori informazioni sulle posizioni per conducente autobus aperte da e-work per Autoguidovie sono disponibili al link https://www.e-workspa. it/autoguidovie/. Per partecipare alla selezione è possibile mandare una mail con il proprio CV all’indirizzo: selezione.autoguidovie@e-work.it.