Lavoro, Autoguidovie cerca giovani da assumere in estate: ecco come candidarsi

Un’importante opportunità lavorativa quella offerta agli studenti e agli under 30 dei territori in cui Autoguidovie è attiva con i suoi servizi di mobilità sostenibile (Pavia, Crema, area Sud Est della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza): avranno infatti la possibilità di svolgere un impiego stagionale per ora legato all’estate ma potenzialmente estendibile anche ad altri momenti dell’anno.

Il progetto,in collaborazione con Securducale (del Gruppo Dussman) e denominato "Mobility Summer Job", è un inedito programma di lavoro estivo è nato dalla volontà di Autoguidovie di coinvolgere e contribuire a rendere autonomi i ragazzi maggiorenni under 30. L’obiettivo è di creare un piano strutturato in grado di favorire la crescita e l’affermazione dei giovani attraverso l’offerta di esperienze lavorative rilevanti, lo sviluppo di competenze significative che possano arricchire il curriculum vitae e garantire un reddito grazie al quale sarà possibile raggiungere la propria autonomia economica, e l’individuazione di possibili percorsi di carriera professionale.

Cosa offre Autoguidovie

La posizione ricercata è di assistente alla clientela presso i principali snodi della mobilità in Lombardia, sia a bordo degli autobus che presso biglietterie e negli store e negli infopoint di Autoguidovie. Nello specifico l’attività, da svolgersi da luglio a settembre 2024, prevede di assistere i clienti che viaggiano con Autoguidovie. Nello specifico comunicare ai clienti le novità su biglietti e servizio, promuovere la digitalizzazione verso tutte le fasce d’età, gestire l’afflusso della clientela presso le fermate e a bordo bus, verificare la validità di biglietti e abbonamenti, vendendo se necessario alla fermata i biglietti in modalità contactless.

I candidati verranno assunti direttamente da Securducale Vigilanza Srl che si occuperà anche della loro formazione e affiancamento. I punti cardine dell’offerta lavorativa sono: contratto a tempo determinato, Ccnl applicato: vigilanza privata e servizi di sicurezza, inquadramento nel livello E della declaratoria contrattuale relativa al personale con mansione di addetti ai servizi di sicurezza, corso di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, affiancamento "on the job" con personale esperto; possibilità di assunzione definitiva in Securducale con passaggio al livello superiore di inquadramento contrattuale; stipendio mensile per il tempo pieno circa 900,00 euro (netto) e per il part-time circa 500,00 euro (netto).

"Summer Job": un progetto per i giovani del territorio

"Il progetto 'Mobility Summer Job' è pensato appositamente per i giovani con meno di 30 anni che vogliono collezionare un’esperienza lavorativa importante e premiante. Si rivolge a coloro che intendono muovere i primi passi nel mondo del lavoro e allo stesso tempo garantirsi un’autonomia dal punto di vista economico. L’iniziativa, avviata in collaborazione con Securducale, nostro partner che ci supporta nel controllo dei territori della Lombardia dove siamo presenti, permette anche di innalzare la qualità del servizio di mobilità erogato. Grazie alla presenza costante dei nuovi futuri profili e al loro impegno quotidiano il viaggio in autobus risulterà migliore. Il progetto conferma la volontà di Autoguidovie di essere concretamente presente nei territori in cui opera e di valorizzare le persone che li abitano, attraverso progetti premianti e coinvolgenti" dichiara Maria Rosaria De Maio, people transformation manager Autoguidovie.

Un lavoro che è "un processo di costruzione di un curriculum"

Securducale aderisce al progetto "Mobility Summer Job" in collaborazione con Autoguidovie in quanto supporta prioritariamente un valido piano di sviluppo di professionalità sul territorio. Si offre a candidati fortemente motivati, anche se privi di qualsiasi esperienza precedente, la possibilità di effettuare un’esperienza di lavoro durante la stagione estiva che prevede l’inserimento in un contesto lavorativo dinamico e realmente formativo, che si svolge a contatto continuo con il pubblico e mette alla prova le competenze comunicative ed operative possedute. L’assistente alla clientela è il "Brand Ambassador" aziendale, non si pensi dunque ad un "lavoretto" per giovani in pausa scolastica, piuttosto ad un processo di costruzione di un curriculum. "L’interesse di Securducale e di Autoguidovie è quello di accrescere la capacità locale di produrre una efficace strategia di valorizzazione delle proprie risorse, determinando vantaggi competitivi per tutti gli attori economici e sociali presenti ed incrementando altresì la capacità di azione e di visione di enti locali, aziende, agenzie formative" dichiara a proposito Claudio Borgonovo, amministratore delegato di Securducale Vigilanza.

Come candidarsi

Per maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail a info@securducale.com in cui specificare nell’oggetto assistente alla clientela Autoguidovie - Summer Job.