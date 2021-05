Autoguidovie assume 140 conducenti: come inviare la propria candidatura

Autoguidovie assume e cerca 140 conducenti da inserire nel proprio organico sulle tratte lombarde, comprese quelle del territorio di Monza e Brianza. L’azienda di Trasporto Pubblico Locale è alla ricerca di persone dotate di spiccato senso civico ed etico, che riconoscano nel ruolo di conducente l’opportunità di crescere per garantire ai passeggeri un servizio sempre sicuro, efficiente e confortevole.

Per entrare a far parte della Squadra Autoguidovie la caratteristica principale deve essere innanzitutto la condivisione dei valori aziendali - spiegano dall’impresa - tra cui responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, determinazione e capacità di gestire i rapporti interpersonali. I nuovi conducenti saranno inseriti nelle aree del pavese, Monza e Brianza, Sud Est Milano e nell’area cremasca. Tra i requisiti spiccano il possesso delle patenti D/DE e quello del CQC (la Carta di Qualificazione del Conducente).

Sarà possibile fare domanda accedendo alla sezione “Lavora con Noi” di Autoguidovie. La selezione conducenti non ha scadenza.

“Anche in questo momento emergenziale per l’epidemia ancora in atto”, dichiara Corrado Bianchessi, Direttore HR di Autoguidovie, “e in controtendenza all’incremento della disoccupazione causato dalla crisi finanziaria ed economica, Autoguidovie investe sul personale quale fattore decisivo per aumentare la qualità dei servizi erogati”. “Il Covid ha impattato pesantemente sul settore del trasporto pubblico, ma ci ha anche indotto a ripensare a come affrontare il prossimo futuro, attraverso l’Innovazione, la transizione energetica, la sostenibilità e la sicurezza”.

“Per noi i conducenti” dichiara ancora Bianchessi “sono parte integrante del nostro progetto di innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo posto le aspettative e i bisogni del passeggero”.