L'azienda brianzola che cerca operai da assumere

Operai cercasi. In Brianza la Vamp-Tech Spa, azienda con sede a Busnago che produce ed esporta in tutto il mondo materiali speciali a matrice termoplastica, seleziona personale.

"Per ampliamento del proprio organico" si legge in un annuncio pubblicato tramite la propria pagina social - "è alla ricerca di personale da inserire come operai addetti alla preparazione materie prime in ambito materie plastiche per il sito produttivo con sede a Busnago".

"E’ richiesta minima esperienza in ambito produttivo, capacità dell’ uso del muletto e disponibilità a lavorare sui 3 turni e week-end. Gli interessati possono mandare il proprio cv aggiornato con fototessera all’indirizzo mail : risorseumane@vamptech.it". L'azienda conta 150 impiegati in tutto il mondo oltre 10.0000 mq di produzione e magazzini con head quarter a Busnago, in Brianza, e 150.000 tonnellate all’anno di compounds prodotti e venduti in tutto il mondo.