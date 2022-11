Il comune alla ricerca di un dirigente esperto di Pnrr

Il comune di Monza è alla ricerca di un dirigente con incarico di responsabile del settore 'Pnrr, Progettazione Europa'. Il bando, pubblicato sul sito del comune di Monza, scadrà il 14 dicembre.

Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato. Il candidato dovrà avere la laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; requisiti professionali previsti dall’ art. 19 comma 6, del D. lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato: aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; oppure aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; oppure persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Inoltre dovrà aver maturato una specifica esperienza professionale, maturata nel coordinamento e nella gestione di strutture organizzative competenti in ambiti coerenti con il profilo per il quale viene presentata la candidatura.

Ulteriori requisiti per la copertura della posizione, che potranno essere accertati in sede di colloquio valutativo, sono ottima conoscenza della lingua inglese; adeguata competenza informatica. Il contratto avrà termine il trentesimo giorno successivo la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata. Lo stipendio tabellare è pari ad € 45.260,77 (13 mensilità);