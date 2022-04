Il bando per due posti in Comune (a tempo indeterminato): ecco dove

Una nuova opportunità di lavoro e un modo per entrare a lavorare all’interno della Pubblica Amministrazione dando il proprio contributo allo sviluppo di progetti per la città. Un’occasione che, per chi sia in possesso dei requisiti previsti dal bando, apre le porte del comune di Giussano a chiunque voglia intraprendere un percorso di impiego nel proprio settore di competenza, compresi laureati e neo-laureati.

Sono pubblicati sul sito del Comune di Giussano i bandi di concorso per due posti a tempo pieno e indeterminato, con scadenza giovedì 5 maggio 2022.I due concorsi pubblici sono finalizzati nel primo caso all’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - servizio urbanistica e SIT, categoria D. Nel secondo caso, il Comune è in cerca di un istruttore direttivo tecnico - Servizio Ambiente, categoria D.

“Prosegue il piano delle assunzioni del Comune di Giussano, un passo fondamentale per un ricambio generazionale e per garantire un miglioramento immediato sull’efficienza degli uffici comunali per un miglior servizio ai cittadini – afferma il sindaco Marco Citterio –Il Comune si attiva per garantire elevati standard di lavoro interni che si traducano in un progressivo efficientamento della macchina comunale”.

Tutte le informazioni sui Bandi di concorso sono disponibili al questo link.