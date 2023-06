Brianzacque cerca 4 persone da assumere (a tempo indeterminato)

Contratto a tempo indeterminato e sedi di lavoro a Vimercate e Cesano Maderno. Brianzacque cerca quattro persone da assumere: si tratta di due impiegati tecnici addetti ad attività tecnica autorizzativa e di due operai addetti all'acquedotto. La selezione è stata pubblicata attraverso il sito dell'azienda e le candidature sono aperte.

La selezione per due impiegati

"La risorsa, inserita nel settore Progettazione e Pianificazione Territoriale, si occuperà di collaborare nelle attività connesse all’istruttoria e rilascio Autorizzazione Allaccio alla fognatura per edifici residenziali, all’istruttoria e rilascio del Parere Tecnico Preventivo di competenza per estensioni reti fognarie (o spostamento reti esistenti) eseguite da terzi e relativo collaudo, nonché all’istruttoria e rilascio del Parere di competenza per Conferenze di Servizi relativi a procedimenti attuati da soggetti ed Enti terzi" si legge nell'annuncio.

Tra i requisiti di ammissione c'è il diploma di Geometra/Costruzioni, Ambiente e Territorio e/o Laurea Triennale/Magistrale in Ingegneria Civile, o Ingegneria dei Sistemi Edilizi, o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (L07/ LM23 – LM24 – LM35) e la patente di guida – categoria B. Il termine per l'invio delle candidature è il 23 giugno. L'avviso di selezione può essere consultato nella sezione "Lavora con Noi" del sito www.brianzacque.it. Il contratto è a tempo indeterminato e la sede di lavoro Vimercate.

La selezione per due addetti acquedotto

"La posizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avrà il compito di svolgere funzioni in alcune delle seguenti attività; interventi idraulici sulle condotte idriche e sui misuratori; posa di reti e allacciamenti; riparazioni allacciamenti e reti in acciaio o in PEAD; posa e sostituzione misuratori; ecc." si legge nell'annuncio. Per l'ammissione è necessario essere in possesso di un attestato di qualifica professionale e/o diploma di scuola superiore secondaria di secondo grado in campo termoidraulico, meccanico, meccatronico, automazione, elettrico, gestione acque e risanamento ambientale, manutenzione e assistenza tecnica e della Patente di guida – categoria B. Le candidature dovranno pervenire entro il 26 giugno. La sede di lavoro sarà Cesano Maderno e l'inquadramento prevede un contratto a tempo indeterminato con livello 3 CCNL Gas & Acqua.