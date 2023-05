L'azienda brianzola che diventa Academy e dopo un corso assume a tempo indeterminato addetti

Una bella opportunità per tutti quei brianzoli che vogliano inserirsi nel mondo del lavoro quella offerta dalla nota azienda viti lissone Brugola OEB e da Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro.

Gi Group e Brugola OEB (leader a livello mondiale nella produzione di componenti di fissaggio per il settore automotive) hanno infatti lanciato la terza Academy 100% Employability, in partnership, un percorso formativo gratuito di due settimane che servirà a formare figure specializzate nella mansione di addetto stampaggio a freddo per il settore automotive e che avranno la possibilità di un inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato in somministrazione.

Il corso di formazione si rivolge a candidati in possesso di un diploma quinquennale o di una qualifica a indirizzo tecnico. A partire dal 23 maggio le persone selezionate seguiranno un corso formativo professionale e gratuito, nella sede di Lissone, per apprendere le principali tecniche di stampaggio a freddo. I partecipanti verranno affiancati dai responsabili aziendali e inseriti nei reparti produttivi, dove lavoreranno su macchinari industriali per lo stampaggio a freddo di viti e componenti speciali di fissaggio di altissima qualità, dal contenuto tecnologico estremamente avanzato. La formazione pratica prevede anche la conduzione degli impianti di produzione, il controllo qualità prodotti e l’utilizzo dei sistemi di controllo sforzi con tecnologie associate alle macchine.

“Nel mercato del lavoro attuale la formazione specializzante è uno strumento fondamentale per rendere più impiegabili i candidati e le candidate alla ricerca di una nuova opportunità - ha affermato Cristina Reduzzi, Division Manager Industrial & Machinery di Gi Group - Il percorso formativo gratuito, che abbiamo voluto rilanciare di comune accordo con Brugola OEB, rappresenta un’occasione unica per acquisire le competenze più richieste dal settore automotive, che oggi recupera un terzo dei volumi sul 2022 e registra una crescita del 29,2%. Siamo convinti che dialogare con le aziende presenti sul territorio sia imprescindibile per costruire insieme percorsi di formazione che rispondano alle loro esigenze e avere uno spaccato sull’evoluzione delle figure maggiormente ricercate nel mondo del lavoro.”

Fondata nel 1926 a Lissone, Brugola OEB è un’azienda leader a livello mondiale e oggi vanta un un team di oltre 500 persone, 5 sedi produttive e un polo logistico, e uno stabilimento in Michigan.

Per maggiori informazioni e per candidarsi: https://www.gigroup.it/formazione/i-nostri-partner/brugola-oeb/