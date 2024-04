L'azienda brianzola che cerca personale anche a tempo indeterminato

Cem Ambiente assume personale. L'azienda, con sede a Cavenago di Brianza e che si occupa dei servizi di igiene urbana in 75 comuni tra Milano, Monza, Lodi e Pavia, ha aperto quattro selezioni. Si ricercano operatori di diverse categorie, assunti a tempo pieno con contratti sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le selezioni sono finalizzate alla formazione di graduatorie a cui l'azienda attinge a seconda delle esigenze. Le domande potranno essere presentate entro il 3 maggio.

Le figure ricercate

L'azienda cerca operatori con la qualifica di autista motrice scarrabile 3 assi e 4 assi. Il contratto offerto è collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali livello 4B. Necessaria la patente C, Cqc e la carta tachigrafica, oltre che esperienza pluriennale. Cem cerca, per varie sedi, anche operatori addetti alle attività di raccolta con utilizzo di compattatore e/o alle attività di spazzamento con utilizzo di spazzatrice stradale; anche in questo caso il contratto è quello per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali livello 3B. Richiesta patente C, Cqc, carta tachigrafica, esperienza alla guida di autocarri.

Per le sedi di Melegnano, Casalmaiocco e Torrevecchia Pia si cercano operatori ecologici che si occuperanno di usare la spazzatrice con soffiatore, pedaniere/raccoglitore al servizio del compattatore per attività di raccolta, pulizia manuale strade e aree mercati, pulizia caditoie, cigli stradali e fontanelle, svuotamento di cestini stradali e rimozione di discariche abusive, guida veicoli. In questo caso è richiesta solo la patente B e il livello contrattuale è 1B. Lo stesso profilo è ricercato anche per altre sedi.