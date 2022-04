Cem assume 23 lavoratori: ecco dove candidarsi

Un'opportunità di occupazione per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. Cem Ambiente è alla ricerca di 23 dipendenti. L'azienda cerca 15 operatori ecologici di livello B; e per la sede di Melegnano, in provincia di Milano, di 6 operatori ecologici di livello 1B e 2 di livello 3B. Le domande possono essere inoltrate entro il 26 aprile. Per candidarsi consultare il sito di Cem.

Cem Ambiente Spa è un'azienda a totale capitale pubblico che si occupa di un insieme integrato di servizi ambientali. Ne sono soci la Provincia di Monza e Brianza e 68 Comuni delle provincie di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Il bacino di utenze raggiunge 631.000 abitanti per un territorio di 543 km2. Il core business aziendale è incentrato sui servizi di igiene urbana: la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e di tutti i servizi correlati, di smaltimento e recupero dei materiali. Cem Ambiente lavora in stretta collaborazione con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), ottenendo, per i suoi Comuni che eseguono la raccolta differenziata, incentivi economici consistenti.