Cem Ambiente cerca personale. La società pubblica che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in 72 comuni tra la Brianza e l'hinterland milanese, seleziona impiegati per la gestione della tassa sui rifiuti.

La società ha infatti pubblicato l'avviso relativo a "una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di impiegati amministrativi addetti alla gestione della tassa rifiuti".

"Il livello di inquadramento attribuito potrà essere il 3B oppure il Z»B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, a seconda del grado di esperienza professionale riconosciuta al candidato. La graduatoria avrà validità per 12 mesi dalla data di pubblicazione".

La persona selezionata, inserita all'interno dell'Ufficio TARI, avrà il compito di svolgere, in forma autonoma e/o in staff, la gestione della tassa sui rifiuti (Tari) per conto dei comuni soci che richiedano questo servizio con attività di gestione del backoffice del database utenti per tutto quanto concerne l'applicazione della tassa sui rifiuti, informazioni agli utenti tramite numero verde e attività di sportello presso i comuni soci.

"Con il candidato prescelto in esito alla selezione sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time; I'inquadramento, a seconda del grado di esperienza professionale riconosciuta al candidato, avverrà alternativamente nel Livello 3B del CCNL di imprese e società esercenti servizi ambientali (paga base € 1.839,16 lordi mensili), o nel Livello AB del CCNL di imprese e società esercenti servizi ambientali (paga base € 1.992,79 lordi mensili), 1^i mensilità - base 38 ore settimanali di servizio e corrispondente riconoscimento di tutti gli ulteriori istituti riguardanti il rapporto di lavoro, compreso quanto previsto per il periodo di prova. Gli emolumenti saranno soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla disciplina vigente".