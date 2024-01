L'azienda brianzola che cerca operatori da assumere: si parte da 2mila euro in busta paga

Contratto a tempo indeterminato e 38 ore di servizio, per una retribuzione base lorda che parte da 2.018 euro. Cem Ambiente cerca personale. L'azienda con sede a Cavenago che si occupa del servizio di igiene urbana in un territorio di 74 comuni soci nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia ha aperto una selezione di personale per la formazione di graduatorie.

CEM cerca Operatori con qualifica di autisti per assunzione a tempo pieno e indeterminato. Le domande possono essere presentate fino al prossimo 5 febbraio 2024 Per poter accedere alla selezione è necessario compilare e inviare la domanda di partecipazione, pubblicata sul sito, insieme all’avviso di selezione che è raggiungibile a questo link.