Si cercano autisti per la raccolta differenziata: assunzione e paga base di oltre 2mila euro al mese

Un contratto a tempo pieno e indeterminato e una paga mensile base di 2.018 euro (lordi) per 38 ore di servizio alla settimana.

A offrirlo è Cem, l'utility di Cavenago Brianza che si occupa del servizio di igiene urbana in 74 comuni nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. L'azienda è alla ricerca di operatori con qualifica di autisti. Si ricercano autisti di motrice scarrabile 3 assi e 4 assi, con patente C o superiore, in possesso della Carta di qualificazione del conducente e della carta tachigrafica digitale.

L'azienda nel bando precisa che l'operatore potrà essere impiegato anche in attività di spazzamento meccanizzato con utilizzo di spazzatrice stradale (patente B o C), raccolta porta a porta con utilizzo di compattatore (patente C o superiore), pulizia manuale delle strade o delle aree mercatali, delle caditoie, dei cigli stradali, delle fontanelle, svuotamento dei cestini, rimozione delle discariche abusive, microraccolte. Il bando rimarrà aperto fino al 5 febbraio 2024. Per informazioni cliccare a questo link: https://www.cemambiente.it/avviso-di-selezione-autista-motrice-scarrabile-3-e-4-assi/