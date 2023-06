L'azienda brianzola che cerca impiegati da assumere a tempo indeterminato

Una possibilità di impiego per chi è alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato. La offre Cem Ambiente che nel progetto di implementazione delle figure professionali – tese alla crescita continua e l'espansione territoriale dell'utility di Cavenago - si occupa del servizio di igiene urbana in un territorio di 72 comuni soci nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia.

La nuova selezione di personale riguarda la formazione di una graduatoria per impiegati amministrativi a tempo pieno, addetti alla gestione della tassa dei rifiuti. Tra le attivita? richieste: gestione del backoffice per tutto quanto concerne l'applicazione della tassa sui rifiuti; informazioni agli utenti tramite numero verde; sportello nei Comuni soci di CEM Ambiente Spa in merito alla TARI ed eventuali altri tributi

Il termine per la presentazionedelladomanda è il 28 luglio 2023. Per tutte le infosulleposizioni aperte,visitare il sito di CEM Ambiente al linkhttps://www.cemambiente.it/sezione/avvisi-aperti/