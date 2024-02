Il grande centro commerciale vicino a Monza cerca personale: il recruiting day

Si cerca personale per il grande centro commerciale Merlata Bloom. Per mettere in contatto aziende e potenziali candidati, Afol Metropolitana (centro per l'impiego) organizza un recruiting day, in collaborazione con il lifestyle center, la società Merlata Mall Spa e Nhood Services Italy.

I marchi che cercano personale

L’incontro, in programma mercoledì 7 febbraio, dalle 9.30 alle 17, all’interno dell’area food del centro commerciale in via Daimler 61 a Milano, si aprirà con una presentazione di Afol Metropolitana per realizzare un curriculum vitae efficace, con consigli utili anche sull’uso corretto delle parole chiave da inserire al suo interno per essere individuati dagli Ats, i software di tracciamento utilizzati nei processi di selezione del personale. A seguire, in mattinata, alcuni dei brand, tra cui Primadonna, JD, Kiko ed Esselunga, presenteranno la loro organizzazione e i profili professionali attualmente ricercati.

In contemporanea, durante tutta la giornata i recruiter delle aziende incontreranno i candidati presenti all’evento. Si potranno incontrare anche i recruiter di Afolmet per candidarsi a posizioni di addetto vendita, addetto ristorazione, store manager e altre figure ricercate all’interno del mall. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà anche possibile conoscere il progetto GeCo, Generazioni Connessioni, rivolto ai giovani che sono in una fase di pausa dallo studio e dal lavoro. Il progetto, di cui è capofila il Comune di Milano, propone laboratori, corsi di formazione, tirocini ed esperienze lavorative nell’ambito della produzione artistica e culturale, della rigenerazione urbana, della logistica, della mobilità su due ruote e della ristorazione.

Dopo la presentazione, è possibile incontrare individualmente i referenti del progetto per avere più informazioni e aderire alle iniziative proposte.