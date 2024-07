Impiegati, operai, autisti e baristi: tutte le offerte di lavoro (anche a tempo indeterminato) in Brianza

Operai, manovali, tecnici, operatori, addetti alla ristorazione e non solo. Sono numerose le offerte di lavoro pubblicate questa settimana dai centri per l'impiego della Brianza, tra Monza, Cesano Maderno e Vimercate. Ecco le figure ricercate, le modalità di inserimento e le informazioni per inviare la propria candidatura.

Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif. 6JUN243

Azienda del settore pulizie fognarie con sede a Desio ricerca 1 OPERATORE/OPERATRICE SPURGHI CON PATENTE C CQC. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con orario di lavoro flessibile dalle 7 alle 17. Si lavora 6 giorni su 7 da lunedì a domenica ed 1 giorno di riposo settimanale. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 12JUN243

Azienda edile con sede a Nova Milanese e cantiere a Monza ricerca 1 MANOVALE EDILE con i seguenti compiti: carico e scarico materiali, attrezzature e macerie, assistenza ai muratori nella preparazione malte, calcestruzzi e preparati per l’edilizia. Si richiede: breve esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua italiana e preferibilmente in possesso di patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con scopo assunzione definitiva. Orario di lavoro: full time 8.00-12.00/13.00-17.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 14JUN243

Azienda del settore ristorazione con sede a LIMBIATE E LENTATE SUL SEVESO cerca 1 OPERATORE/OPERATRICE RISTORAZIONE VELOCE senza esperienza con i seguenti compiti: preparazione prodotti in vendita, gestione cassa e piccole pulizie. Disponibilità a lavorare a Limbiate. Si offre: contratto a tempo determinato scopo assunzione. Lavoro part-time su turni da lunedì a domenica con un giorno di riposo. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 53MAR243

Azienda impianti elettrici con sede a CESANO MADERNO ricerca 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA APPRENDISTA. La risorsa, costantemente affiancata, si occuperà delle attività di supporto per installazioni e manutenzioni impianti elettrici civili e industriali. Si richiede: diploma o attestato. Nessuna esperienza pregressa. Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione definitiva. Orario di lavoro: da lun-ven dalle 7 alle 12 e 13 alle 16. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Rif. 15MAY243

Studio commercialista con sede a Limbiate ricerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE con i seguenti compiti: registrazione fatture clienti e fornitori, contabilità ordinaria, cassa e banche, chiusura bilancio fino alle scritture di assestamento, gestione di un pacchetto clienti. Si richiede: diploma o attestato, buona conoscenza del pacchetto Office e della email. Si offre: contratto a tempo indeterminato e ticket giornaliero. Orario di lavoro: full time 8.30- 12.30/14.00-18.00 da lunedì a venerdì con possibilità di flessibilità oraria. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif. 1JUL242

Azienda del settore 'RISANAMENTO DI TUBAZIONI DI SCARICO' con sede a MONZA ricerca 2 TECNICI INSTALLATORE con i seguenti compiti: Tecnico installatore di tecnologia di relining (ricostruzione tubazioni in endoscopia) con l'utilizzo di attrezzature speciali e telecamere da apprendere in sede. Si richiede: preferibile minima esperienza nel campo edile/idraulico e un livello sufficiente di conoscenza dell’inglese; possesso patente B e disponibilità ad effettuare trasferte. www.afolmonzabrianza.it. Si offre: un inserimento a tempo indeterminato, full time dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per un totale di 40 h settimanali da lunedì al venerdì, buoni pasto, bonus e benefit. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 2JUL242

Azienda di 'PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE' con sede in LISSONE ricerca 1 OPERAIO/A CARPENTIERE con i seguenti compiti: costruzione manufatti in metallo con l'ausilio dei consueti strumenti di lavoro quali: saldatrice, mola, trapano. Si richiede: Non è necessaria un'esperienza maturata nel ruolo ma è richiesta la capacità di leggere il disegno. Patente B, disponibilità ad effettuare trasferte. Si offre: inserimento iniziale a tempo determinato full time dalle ore 08:00-12:00 e dalle 13:30 alle 17:30, per un totale di 40 ore settimanali articolate su 5 giorni alla settimana. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 3JUL242

Azienda del settore 'MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO' con sede a LISSONE ricerca 1 FALEGNAME con i seguenti compiti: Produzione di mobili e arredi su misura. Si richiede: esperienza minima biennale nel ruolo, licenza media, patente B e una buona conoscenza del pacchetto Office. Si offre: inserimento a tempo indeterminato full time dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 per un totale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 4JUL242

Azienda del settore 'COMMERCIO' con sede a MONZA ricerca 2 IMPIEGATI/E COMMERCIALE ESTERO (CON LINGUA TEDESCA) con i seguenti compiti: gestione clienti e fornitori in ambito commerciale estero (paesi lingua anglofona-germanica), attività promozionale (sia telefonica che via mail e redazione documenti), partecipazione a fiere ed eventi in Italia ed in paesi esteri Si richiedono INDISPENSABILI: Ottima conoscenza ed utilizzo delle lingue INGLESE E TEDESCA, Buon uso del pc, Predisposizione a comunicazione interculturale ed a lavoro in équipe, Esperienza di 1-2 anni nella mansione, Patente B, automunito/a, Disponibilità a trasferte. Preferibile Laurea in Lingue Si offre: Iniziale Tempo Determinato Full time di 9 mesi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 138MAR242

Media azienda del settore 'AUTOTRASPORTI MERCI' con sede in MONZA ricerca 5 AUTISTI/E PATENTI C-CE-CQC+SCHEDA TACHIGRAFICA per guida di mezzi pesanti 2-3 assi e bilici, anche CAMION FRIGO Si richiedono Indispensabili: Licenza Media Inferiore, Esperienza di minimo 1-2 anni, Possesso patenti, Italiano Buono, Disponibilità a lavorare su territorio regionale o nazionale. Requisito preferenziale e non indispensabile il possesso del patentino del muletto Si offre: Tempo Determinato di 3 mesi rinnovabile full time 39 ore a settimana su 6 giorni Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 2JUN242

Azienda del settore 'RISTORAZIONE' ricerca per sedi di Biassono, Concorezzo, Vimercate e Monza più di 15 TIROCINANTI ADDETTO/A RISTORAZIONE VELOCE ED ADDETTO ACCOGLIENZA per essere formato nelle seguenti mansioni: attività tipica dell'addetto/a multifunzione della ristorazione moderna con preparazione derrate - composizione prodotti e vassoi - servizio in sala - accoglienza - pulizie e riordino degli ambienti - rifornimento merci nei reparti - gestione e predisposizione attività ludico ricreative rivolte a bambini Si richiede: predisposizione alla clientela, team working, capacità organizzative/gestionali, flessibilità e disponibilità ai turni festivi serali e notturni, licenza Media Inferiore, buon uso del pc, Italiano ed Inglese Buono. Si valutano candidati anche senza esperienza ed è prevista la possibilità di crescita con contratto full time e modifica di livello. Si offre: Orario lavorativo: 20-30 ore settimanali su 6/7 giorni con riposo infrasettimanale.. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif. 23JUN242

Azienda del settore 'SERVIZI FORNITI DA CONTABILI E CONSULENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E FISCALE' con sede in MUGGIO' ricerca 1 TIROCINANTE OPERATORE/OPERATRICE CAF - CONTABILITA' PAGHE E CONTRIBUTI. La risorsa verrà formata nelle seguenti pratiche: disbrigo pratiche CAF, elaborazione delle buste paga e dei contributi e ai relativi adempimenti amministrativi e fiscali in supporto al tutor. Si richiede: possesso del Diploma/Laurea, ottima conoscenza del pacchetto Office, del programma gestionale Team System e buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: tirocinio di 12 mesi, part-time per 20 ore settimanali per 5 giorni alla settimana Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif. 3MAR2410

Si ricerca per azienda di RONCO BRIANTINO un IMPIEGAT* UFFICIO TECNICO che sappia utilizzare AUTOCAD e utilizzo del pacchetto office, anche con minima esperienza. LA RICERCA HA CARATTERE D’URGENZA Si richiede: diploma superiore, apprendimento e proattività. Si offre: contratto di apprendistato full time - orario di lavoro 8.30-12.30 / 13.30-17.30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 4JUN2410

Per bar-tabacchi di VIMERCATE si ricerca un/una BARISTA anche senza esperienza per servizio banco caffetteria, servizio tavoli e gestione cassa. Si offre contratto a chiamata con orario dalle 7.00-12.30 o dalle 16.00-20.00 retribuzione lorda 9.59/h. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 3JUN2410

Per azienda di Vimercate di SERVIZI ALBERGHIERI si ricerca n. 1 IMPIEGAT* AMMINISTRATIV* JUNIOR. La risorsa ideale ha formazione in ambito economico (diploma in ragioneria e/o laurea in economia) conosce la partita doppia e ha una buona conoscenza della lingua inglese. Il candidat* in seguito a un affiancamento con risorsa senior si occuperà di contabilità generale, registrazione pagamenti e fatture, partitario clienti e fornitori, recupero crediti, riconciliazioni giornaliere tra sistema gestionale e sistema contabile, riconciliazioni carte di credito, tesorerie, banche. Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Navison e la residenza vicino alla sede. Si offre: contratto a tempo determinato finalizzato al passaggio a indeterminato. Orario di lavoro: full time dal lun. al ven. dalle ore 09.00 alle 18.00 con pausa. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 1JUN2410

Per società di consulenza di Agrate Brianza cerchiamo 1 IMPIEGAT* AMMINISTRATIV* che si occuperà di: inserimento dati contabili, prima nota, riconciliazioni bancarie, partitari clienti/fornitori. Si richiede almeno 1/2 anni pregressi nella mansione, conoscenza della lingua inglese per leggere e rispondere alle mail, si considera requisito preferenziale anche la conoscenza base della lingua francese. Buona conoscenza e utilizzo di windows e pacchetto office completano il profilo. Si valutano anche profili junior con esperienza di almeno 1 anno. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’indeterminato; full time; orario di lavoro: 08.30-18.00 con pausa pranzo; venerdì 08.30 - 15.30 con pausa pranzo. Si valuta anche un part time di 6 ore giornaliere. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it