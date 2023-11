Il grande centro commerciale apre e assume: mancano 288 tra cuochi, camerieri e commessi

A una manciata di ore all'inaugurazione di Merlata Bloom, il centro commerciale tra Mind e Cascina Merlata (70mila metri quadri), sono ancora 288 i posti di lavoro scoperti.

A cercare dipendenti - come riferisce MilanoToday - sono prevalentemente i locali: un ristorante vorrebbe inserire nel suo organico 30 persone come staff di sala, Bun Burger cerca camerieri per il fast food, mentre Fresco e Cimmino ha bisogno di 10 persone tra cuochi, pizzaioli e camerieri. Mancano lavoratori anche per i negozi, Mondatori, Motivi sono alla ricerca di dipendenti per la gestione cassa e refill scaffali, ma la stessa sete di risorse riguarda anche negozi di calzature, cartoleria e tutto ciò che ci sarà nel maxi mall.

Tutti gli annunci sono visibili e consultabili su Afol, l'agenzia che si sta occupando della selezione del personale. I contratti sono sia part-time che full time, da 20 a 30 ore su turni per sei giorni la settimana. Il centro commerciale, infatti, è sempre aperto dalle 9 alle 22, tranne il cinema multisala Notorious che resta aperto per le proiezioni che terminano a notte inoltrata. I contratti sono per la maggior parte a tempo determinato ma con possibilità di passaggio a indeterminato.

Non ci posizioni aperte, invece, per Decathlon e Esselunga. La catena di articoli sportivi ha impiegato tutti i commessi e gli addetti che già lavoravano nello store di Baranzate (oggi chiuso), cui si sommano altre 15 risorse. Nell'ipermercato di Esselunga, invece, lavoreranno circa 115 persone. Tutte assunte