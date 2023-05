Operai, un ingegnere e addetti: ecco tutte le nuove offerte di lavoro in Brianza

Per chi ha conseguito la licenzia media e per chi è laureato, sono 7 le figure lavorative ricercate con urgenza dalle aziende brianzole attraverso il centro per l'impiego Afol.

Per uno studio di consulenza del lavoro di Brugherio si ricerca un addetto/a alle paghe paghe e ai contributi part - time diplomato in ragioneria o con una formazione di tipo economico. Un'azienda del settore commercio all’ingrosso di macchinari con sede a Monza è invece alla ricerca di una figura a tempo indeterminato di senior automation Engineer per riconoscere le esigenze del cliente, diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell’attività di meccatronica nelle autoriparazioni. Per candidarsi è indispensabile l'iscrizione all'ex art. 18, un'esperienza biennale nella medesima mansione e il diploma di diploma di perito industriale in elettrotecnica e automazione.

A Cologno Monzese, in un'azienda metalmeccanica, urge un'operaio a tempo indeterminato full time per montaggio portoni civili/ e industriali motorizzati, collaudi e verifiche di funzionamento, riparazione di eventuali guasti e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Per candidarsi è sufficiente la licenza media ma è indispensabile la patente B per utilizzare il furgone per raggiungere il luogo della commessa di lavoro. Ancora a Monza, un' azienda di servizi di informatica cerca invece un programmatore junior con diploma o laurea in ambito informatico. L'azienda offre un contratto di apprendistato oppure a tempo indeterminato. Per tutte le candidature scrivere a ido.monza@afolmb.it

Il centro per l’Impiego di Vimercate un'azienda di manutenzione e riparazione macchine da ufficio ricerca invece un helpdesk di primo livello anche alla prima esperienza. La risorsa ideale ha un diploma in ambito tecnico, ed è automunita. Sempre a Vimercate un'azienda di manutenzione e riparazione macchine da ufficio ricerca un impiegato/a amministrativo contabile anche come prima esperienza. Inviare le candidature con curriculum vitae allegato a ido.vimercate@afolmb.it.

Infine, per un'azienda a Usmate Velate, si ricerca un operaio/a addetto al test e ricondizionamento di apparecchiature informatiche.con forte motivazione e passione per il settore dell'informatica. E' preferibile conoscenza nella riparazione hardware HW ed esperienza pregressa nell'utilizzo di software gestionali. È possibile nviare la propria candidatura a ido.vimercate@afolmb.it